В Мособлизбиркоме оценили итоги первого дня голосования на выборах президента

«Мы видим атмосферу на участках. Как уже отмечалось, люди идут целыми семьями, голосуют молодожены, приходят избиратели со своими питомцами. Картина в целом позитивная», - отметил он.

Отдельно Фурс указал на масштабную подготовительную работу. Избирком области находится в постоянном контакте с членами ТИКов и УИКов. У каждой участковой комиссии есть камеры для оперативной связи и консультаций.

Участки в регионе закрылись в 20:00. Данные по явке за 15 марта обобщат и озвучат чуть позже, уточнил он.

Также секретарь избиркома сообщил новую статистику работы операторов «Службы заботы». По информации на 19:00 от избирателей поступило 684 звонка. Самые популярные вопросы касались дистанционного электронного голосования.

«Наши специалисты ведут консультации, разъясняют каждый непонятный момент», - заключил Фурс.

«Инциденты были и будут всегда. Но они носят точечные характер. Все члены наших комиссий хорошо обучены, как такие нештатные ситуации отрабатывать. Мы рассчитываем на профессионализм наших коллег», - добавил Фурс.