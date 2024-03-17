В Москве не выявили серьезных нарушений на избирательных участках

«Все три дня прошли без серьезных замечаний, которые могли бы повлиять на итоговые результаты голосования», - сказала она.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в стране обработали 40% бюллетеней.

Глава государства Владимир Путин набрал 88,8% голосов после обработки 70,09% бюллетеней на выборах президента России в Москве. Его соперники представитель от партии ЛДПР Леонид Слуцкий, Владислав Даванков от «Новых людей» и Николай Харитонов от КПРФ по 3,08%, 3,99% и 4,03% соответственно.