Уже не догнать. Стали известны итоги выборов после подсчета 90% протоколов

На втором месте стоит кандидат от КПРФ Николай Харитонов, за которого свои голоса отдали 4,28% избирателей. У представителя партии «Новые люди» Владислава Даванкова - 3,93%, а у представителя ЛДПР Леонида Слуцкого - 3,17%.

Глава государства рассказал, как отметит победу на президентских выборах. Он отметил, что планирует побеседовать с генеральным штабом и с министром обороны.

Ранее Путин заявил, что единственным источником власти в РФ является российский народ. По его словам, государство будет и дальше защищать свободу народа, суверенитет и право выбирать свое будущее.