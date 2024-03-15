Уголовное дело возбудят в Лыткарине после порчи бюллетеней

Днем 15 марта на избирательном участке №1426 в Лыткарине произошло ЧП. Местный житель пришел на выборы, получил бюллетень, заполнил его, опустил в ящик для голосования, а следом залил в него синюю краску. Его в оперативном порядке задержали сотрудники полиции.

Во время допроса он рассказал, что на днях с ним связались неизвестные и сообщили, что на его имя якобы оформили кредиты в банке. Чтобы списать все долги, мошенники предложили мужчине прийти на избирательный участок и залить краску в урну с бюллетенями.

Сотрудники участковой избирательной комиссии составили акт о случившемся. Ящик, который залили краской, опечатали, а голосование продолжили в резервном.

В отношении россиянина возбудят уголовное дело по статье 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).