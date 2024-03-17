Уехавшим в Эстонию россиянам разрешили голосовать лишь на одном участке

По данным посольства России в Таллине, проживающие и временно находящиеся на территории страны граждане РФ 17 марта смогут проголосовать на избирательном участке № 8345 на улице Пикк, дом 23.

В целях обеспечения безопасности избирателей и членов участковой избирательной комиссии в день голосования усилят меры охраны и контроля. Также на территории посольства ограничат фото- и видеосъемку и запретят проносить с собой сумки, рюкзаки, зажигалки и другие потенциально опасные предметы.

В первый день голосования, 15 марта, жители Индии приняли участие в выборах президента России. Сотрудники консульского отдела провели выездное голосование в штате Уттар-Прадеш. Проголосовать на выборах президента России можно было и в Таиланде.