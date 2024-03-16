Уехавшие в Индию россияне проголосовали на выборах президента в штате Уттар-Прадеш

Голосование в округе Матхура организовали 15 марта. В нем принял участие 41 гражданин России, по той или иной причине находившийся в штате Уттар-Прадеш.

К выборам президента России присоединился Таиланд. Из-за большого количества желающих участковая избирательная комиссия посольства продлила время голосования.

Президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Явка во второй день голосования превысила 50%. В Москве на избирательные участки пришли почти четыре миллиона человек. В Подмосковье насчитали почти два миллиона проголосовавших.