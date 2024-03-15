Участки для голосования на выборах открылись в восьми регионах Сибири

В Хакасии открылись 375 участковых избирательных комиссий, в том числе в республиканской больнице и следственном изоляторе. Численность избирателей здесь составила 395 078 человек.

В Красноярском крае открылся 2071 участок, включая 24 в местах временного пребывания избирателей - в больницах, железнодорожном вокзале и аэропорту. Голосовать здесь будут более двух миллионов человек.

В Кемеровской области открылись 1566 стационарных участков, в том числе 69 для граждан без регистрации по месту жительства на территории РФ. В Кузбассе можно будет проголосовать на 11 временных участках в санатории, СИЗО и больницах.

В Туве заработали 187 участков при численности избирателей в 206 030 человек, в Томской области - 748, в Новосибирской области - 1804, в Алтайском крае - 1701, а в Республике Алтай - 235.

Самыми первыми на выборах открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке , затем на Колыме, Сахалине и Курилах , в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае.