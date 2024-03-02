02 марта 2024, 10:45

Тестовое онлайн-голосование перед выборами президента началось в Москве

РИА «Новости»
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В Москве в субботу, 2 марта, началось тестовое онлайн-голосование перед выборами президента России. Желающим предложили отдать свой голос на портале с 10:00 до 14:00.

Наплыв пользователей оказался очень высоким. В итоге тестирование системы перевели в режим электронной очереди.

«В связи с беспрецедентным количеством желающих принять участие в тестировании онлайн-голосования система временно работает в режиме электронной очереди. Пожалуйста, воспользуйтесь онлайн-голосованием позже», - указали в сообщении на сайте.

В выборах президента участвуют четыре кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков. Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании через Госуслуги подали более трех миллионов граждан.

В России 25 февраля началось досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местах. Оно продлится до 14 марта.

Россия Выборы Выборы президента — 2024 Москва
25 февраля 2024, 09:43
Досрочное голосование на выборах президента стартовало в труднодоступных местах
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В России 25 февраля стартовало досрочное голосование на выборах президента — оно началось в труднодоступных и отдаленных местах, а также судах, которые в основные дни выборов будут находиться в плавании. Досрочное голосование продлится до 14 марта, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссия (ЦИК).

В России 25 февраля стартовало досрочное голосование на выборах президента - оно началось в труднодоступных и отдаленных местах, а также судах, которые в основные дни выборов будут находиться в плавании. Досрочное голосование продлится до 14 марта, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссия (ЦИК).

Представители региональных комиссий посетят метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения. Для этого они воспользуются вертолетами, снегоходами и собачьими упряжками.

В ЦИК отметили, что доля таких избирателей крайне мала. К примеру, в 2018 году в досрочном голосовании на президентских выборах приняли участие примерно 180 тысяч человек (0,25%) в труднодоступных местностях и почти 31 тысяча избирателей (0,04%) - на судах.

Ранее свыше трех миллионов человек подали заявки на сайте «Госуслуги», чтобы поучаствовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента. Больше всего желающих голосовать онлайн оказалось в Подмосковье, Ростовской области и Алтайском крае.

Россия Выборы президента — 2024
25 февраля 2024, 08:35
Более трех миллионов россиян подали заявки на участие в ДЭГ
РИА «Новости»
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На сайте «Госуслуги» зарегистрировали уже более трех миллионов заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Активнее всего заявления подает Московская область, на втором и третьем местах - Ростовская область и Алтайский край соответственно. В пятерку также вошли Чувашия и Свердловская область.

Россиянам напомнили: чтобы проголосовать дистанционно, нужно подать заявление до 23:59 по московскому времени 11 марта. Дистанционное голосование доступно в 28 регионах. Москвичи смогут отдать голос на региональном портале. Проголосовать жители смогут с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по местному времени.

Для жителей также доступно голосование через приложение «Мобильный избиратель». Чтобы отдать свой голос из любой точки страны, необходимо заранее подать заявку через ТИК, МФЦ или «Госуслуги».

Еще 19 февраля заявок на участие в ДЭГ было около 2,55 миллиона.

Президентские выборы в России состоятся в течение трех дней: с 15 по 17 марта.

Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
17 февраля 2024, 15:52
Почти 80% россиян заявили о готовности проголосовать за Путина
РИА «Новости»
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Отдать свой голос за кандидата-самовыдвиженца Владимира Путина на президентских выборах, которые пройдут в марте, готовы 79% россиян. Об этом сообщил ВЦИОМ со ссылкой на данные социологического опроса.

За неделю число желающих проголосовать за действующего главу государства увеличилось на 4%, до 79%. В пользу Вячеслава Даванкова высказались 4%, за Николая Харитонова - 4%, а Леониду Слуцкому отдали предпочтение только 2% респондентов.

О проведении выборов весной 2024 года знают 86% опрошенных. Более половины (63%) заявили о желании пойти на избирательный участок и проголосовать. Еще 14% сказали социологам, что, скорее всего, примут участие в голосовании.

Члены избирательных комиссий во всех субъектах России готовятся к выборам. Их обеспечили специальные бейджами и канцелярскими товарами.

Голосование за кандидатов на пост президента страны пройдет 15, 16 и 17 марта.

ВЦИОМ Россия Владимир Путин Выборы Выборы президента — 2024
13 февраля 2024, 13:08
Названа дата проведения первых дебатов кандидатов на пост президента России
РИА «Новости»
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Кандидаты на пост президента России проведут первые дебаты 26 февраля на телеканале «Россия 1». Хронометраж совместного агитационного мероприятия составит 60 минут. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил глава Службы корреспондентской сети ВГТРК Алексей Поливанчук.

Он добавил, что всего в прямом эфире «России 1» кандидаты встретятся шесть раз: 26, 27, 28 февраля, а также 4 и 5 марта. В эти же даты встречу кандидатов в укороченном до 45 минут формате покажут на телеканале «Россия 24». Ведущим всех программ станет Дмитрий Щуплик.

Поливанчук добавил, что часовые дебаты кандидатов в установленные даты состоятся на радиостанциях «Россия», «Вести FM» и «Маяк».

Коммерческий директор Первого канала Петр Шепин объявил, что кандидаты на пост президента России выйдут в прямой эфир четыре раза - 27, 29 февраля, 5, 7 марта.

Пять раундов дебатов проведет телеканал ТВ-Центр, сообщил первый заместитель генерального директора по вещанию Андрей Румянцев. Он уточнил, что показ пройдет в прямом эфире 27, 28 февраля, 4, 5 и 6 марта.

Также свою студию для проведения дебатов кандидатов предоставит Общественное телевидение России. Первый заместитель генерального директора телеканала Фарит Аляутдинов заявил, что кандидатов ждут 29 февраля 1, 5, 6, 7 марта.

Кроме прямого эфира на радио и телевидении, свои страницы предоставят кандидатам на пост президента России 13 государственный печатных издания.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что кандидаты смогут начать свою агитацию в средствах массовой информации с 17 февраля и обязаны завершить 14 марта.

Действующий президент России Владимир Путин, выставивший свою кандидатуру на предстоящих выборах в качестве самовыдвиженца, отказался от участия в дебатах на радиостанциях и телеканалах.

Дебаты пройдут между кандидатами от парламентских партий: Николаем Харитоновым (КПРФ), Леонидом Слуцким (ЛДПР) и Вячеславом Даванковым («Новые люди»).

Голосование на выборах президента России состоится 15, 16 и 17 марта.

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