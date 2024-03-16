«Та самая дверь». Ивлеева пришла на избирательный участок

«Та самая дверь», - написала Ивлеева под снимком.

Для участия в голосовании блогер выбрала черный бомбер, штаны такого же цвета, очки и водолазку с высоким воротом.

Днем ранее певец Филипп Киркоров отдал свой голос через электронный терминал на выборах президента России. В разговоре с журналистами артист отметил, что поход на выборы является важной семейной традицией.

В декабре 2023 года Настя Ивлеева провела скандальную вечеринку , на которую многие звезды пришли в откровенных костюмах. Мероприятие вызвало общественный резонанс, после которого представители шоу-бизнеса принесли публичные извинения. Среди них был и Киркоров.