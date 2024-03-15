Свыше 2200 участков для голосования на выборах президента открылись в Москве

Участки будут открыты с 15 по 17 марта с 08.00 до 20.00. Несколько из них будут работать в больницах и СИЗО, а в воскресенье два участка организуют для голосования лиц без определенного места жительства.

Проголосовать избиратели смогут традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно - при помощи терминалов электронного голосования.

Почти на каждом участке ведется видеонаблюдение, за исключением нескольких участков в воинских частях, «покрытых» видеофиксацией.

Также видеофиксацию применили в медучреждениях и следственных изоляторах. В открытом доступе трансляции не будет, его смогут получить кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению.

Она будет идти круглосуточно все три дня голосования с момента открытия участков и до конца работы участковых комиссий.