14 марта 2024, 12:41

Стало известно, когда Путин проголосует на выборах президента России

РИА «Новости»
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Действующий президент России Владимир Путин может проголосовать на выборах главы государства в любой из трех предусмотренных дней. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин может проголосовать в один из трех предусмотренных дней. Подробности этого мы своевременно сообщим», - сказал он.

Ранее в четверг Путин обратился к жителям России. Он напомнил, что голосование на выборах является крайне важным событием для страны.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта по всей территории страны. Центральная избирательная комиссия, помимо Путина, зарегистрировала в качестве кандидатов на должность Владислава Даванкова, Николая Харитонова и Леонида Слуцкого.

Глава ЦИК Элла Памфилова отмечала, что выборы главы государства впервые проходят в такой токсичной и сложной международной атмосфере. По ее словам, хакеры после начала президентской кампании провели более 12 миллионов кибератак на ресурсы комитета.

Дмитрий Песков Россия Владимир Путин Выборы президента — 2024
14 марта 2024, 10:46
Глава ЦИК заявила, что выборы президента пройдут в токсичной атмосфере
РИА «Новости»
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Президентские выборы в России впервые проводятся в такой сложной, токсичной международной атмосфере. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе заседания в информационном центре.

По ее словам, участились случаи кибератак на ресурсы избирательной комиссии.

«С начала президентской кампании на сайт ЦИК РФ было обращено более 12 млн хакерских атак», - добавила Памфилова.

При этом подготовка к выборам продолжается. Более 94 тысячи избирательных участков ждут россиян. Из них - 91,4 тысячи участков были образованы в общем порядке, а 2,5 тысячи - в местах временного пребывания.

В общей сложности в регионах России 12,6 тысячи представителей СМИ получили аккредитацию для работы на избирательных участках.

Ранее в Приднестровье открыли шесть участков для голосования на выборах президента России.

ЦИК РФ Выборы президента РФ Выборы
12 марта 2024, 13:49
Кремль назвал важными голоса релокантов на выборах президента России
РИА «Новости»
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Уехавшие в другие страны граждане России смогут принять участие в голосовании. Точное количество таких избирателей известно Центризбиркому, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщили «Известия».

«Разумеется, все граждане Российской Федерации имеют право принимать участие в голосовании, и каждый голос важен. <…> Что касается численных параметров, лучше в Центризбирком адресовать [вопрос]. Все-таки сейчас больше их тема», - сказал он.

Песков предупредил, что вряд ли удастся остановить проявление русофобии в недружественных странах. Он назвал ожидаемым усиление попыток подвергнуть сомнению легитимность избирательного процесса по мере приближения выборов. Пресс-секретарь президента призвал проявлять последовательность и стойкость в сложившихся обстоятельствах, ориентироваться на интересы России и волю избирателей.

Голосование пройдет с 15 по 17 марта.

МИД России предупредил релокантов об ответственности за провокации.

Дмитрий Песков Выборы президента — 2024
10 марта 2024, 16:40
Более 3 миллионов россиян решили проголосовать на выборах президента не по прописке
РИА «Новости»
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Сервисом «Мобильный избиратель» для голосования на президентских выборах решили воспользоваться уже более трех миллионов россиян. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

Этот сервис на сайте «Госуслуги» могут использовать те, кто хочет отдать свой голос не по адресу прописки, а там, где удобно. Для этого нужно выбрать удобный избирательный участок и подать заявление. Его примут до 23:59 по московскому времени 11 марта.

В министерстве отметили, что чаще всего участок по месту нахождения выбирают жители Москвы и Санкт-Петербурга, Подмосковья, Краснодарского и Красноярского краев. Также в топ-10 входят Ленинградская, Самарская, Иркутская и Свердловская области, а также Татарстан.

Жители тех регионов, где применяется дистанционное электронное голосование, могут проголосовать на федеральном портале ДЭГ, также подав заявление на «Госуслугах» до конца дня 11 марта. Москвичи могут без подачи заявления отдать свой голос на региональном портале.

В воскресенье, 10 марта, стартовало досрочное голосование на выборах президента по всей территории ДНР.

Выборы Выборы президента — 2024
02 марта 2024, 10:45
Тестовое онлайн-голосование перед выборами президента началось в Москве
РИА «Новости»
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В Москве в субботу, 2 марта, началось тестовое онлайн-голосование перед выборами президента России. Желающим предложили отдать свой голос на портале с 10:00 до 14:00.

Наплыв пользователей оказался очень высоким. В итоге тестирование системы перевели в режим электронной очереди.

«В связи с беспрецедентным количеством желающих принять участие в тестировании онлайн-голосования система временно работает в режиме электронной очереди. Пожалуйста, воспользуйтесь онлайн-голосованием позже», - указали в сообщении на сайте.

В выборах президента участвуют четыре кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков. Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании через Госуслуги подали более трех миллионов граждан.

В России 25 февраля началось досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местах. Оно продлится до 14 марта.

Россия Выборы Выборы президента — 2024 Москва

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