23 декабря 2023, 15:25

Стало известно имя кандидата в президенты от КПРФ

РИА «Новости»
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Члены XVIII съезда КПРФ выдвинули Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента России. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Денис Парфенов.

Съезд коммунистической партии открылся в субботу, 23 декабря, в Московской области. Харитонов - действующий депутат Госдумы, председатель думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал Харитонова украшением фракции. Он также подчеркнул опыт и знания политика.

В 2004 году Харитонов баллотировался на пост главы государства от КПРФ. Тогда он уступил Владимиру Путину, заняв второе место с 13,69% голосов избирателей.

Ранее в партии «Яблоко» сообщили, что ее основатель Григорий Явлинский не будет участвовать в президентской гонке.

Выборы президента РФ КПРФ
23 декабря 2023, 15:02
Явлинский отказался от участия в президентской гонке
РИА «Новости»
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Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский не будет баллотироваться на пост президента России в 2024 года. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба политического объединения.

«Вероятно, Григорий Алексеевич не будет участвовать», - заявил представитель пресс-службы.

Собеседник не уточнил, сколько подписей в пользу Явлинского собрали. Однако, по разным оценкам, их количество составляет порядка 1, 3 миллиона.

Сбор подписей не останавливали - они напрямую поступают от граждан, пояснили в «Яблоке».

До этого Явлинский говорил, что будет участвовать в мартовских выборах, если россияне соберут 10 миллионов подписей.

Ранее основатель «Яблоко» высказался о карикатуре, в которой показан в качестве «электорального реквизита» Путина. Явлинский напомнил критикам, что еще даже не выдвинул свою кандидатуру.

Выборы президента РФ
23 декабря 2023, 14:25
«Справедливая Россия» поддержала решение Путина об участии в выборах
РИА «Новости»
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Съезд членов партии «Справедливая России — За правду» принял решение о поддержке выдвижения кандидатом в президенты действующего главы государства Владимира Путина. Об этом сообщило РИА «Новости».

Съезд членов партии «Справедливая России - За правду» принял решение о поддержке выдвижения кандидатом в президенты действующего главы государства Владимира Путина. Об этом сообщило РИА «Новости».

Партийное мероприятие прошло на территории отеля Holiday Inn в Сокольниках.

Путин направил членам «Справедливой России» телеграмму, в которой поблагодарил за поддержку. Он назвал партию одной из ведущих политических сил страны, социальные законодательные инициативы которой имеют широкую поддержку в обществе.

Путин заявил о решении баллотироваться на новый президентский срок во время награждения Героев России в Кремле.

Центризбирком уже зарегистрировал его документы для участия в выборах.

Избирательный штаб Путина заработал в Гостином дворе в Москве. Сопредседателями штаба стали Артем Жога, Владимир Машков и Марьяна Лысенко.

Владимир Путин Выборы президента РФ
23 декабря 2023, 12:14
Сбор подписей за Путина начали в штабе «Народного фронта»
РИА «Новости»
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В штате «Народного фронта» в Москве стартовал сбор подписей в поддержку кандидата Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Волонтеры „Народного фронта“ в штабах во всех регионах страны принимают подписи от всех, кто захочет их сделать», - заявил заместитель главы исполнительного комитета «Народного фронта» Борис Подпольный.

В московский штаб уже прибыли глава РЖД Олег Белозеров, сенатор Игорь Кастюкевич, председатель СПЧ Валерий Фадеев и другие.

Действующий президент Владимир Путин подал документы в ЦИК для выдвижения кандидатуры на выборах в качестве самовыдвиженца.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Штаб Владимира Путина начал работу в Гостином дворе в четверг, 21 декабря. Волонтерам на первом сборе объяснили нюансы сбора подписей, а также рассказали о возможных нарушениях в ходе процедуры.

Владимир Путин Выборы президента РФ
22 декабря 2023, 14:18
Пленум КПРФ поддержал кандидатуру Харитонова для участия в выборах президента
РИА «Новости»
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Пленум Коммунистической партии поддержал выдвижение кандидатуры Николая Харитонова для участия в выборах президента России в 2024 году. Об этом РИА «Новости» сообщила депутат Ирина Филатова.

По ее словам, окончательное тайное голосование состоится в субботу.

«Кадровая комиссия поддержала кандидатуру Николая Харитонова для участия в выборах на должность президента России как мужественного советского человека, народного кандидата, депутата Госдумы всех созывов», - отметила парламентарий.

Депутат Сергей Обухов в Telegram-канале отмечал, что ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил пленуму поддержать кандидатуру Харитонова для участия в выборах президента страны в 2024 году.

Политолог Евгений Минченко в эфире «360» отмечал, что самой солидной и логичной кандидатурой от КПРФ мог стать сам Зюганов.

Президентские выборы в России пройдут 15–17 марта 2024 года.

Депутаты Выборы президента РФ КПРФ

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