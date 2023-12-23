Стало известно имя кандидата в президенты от КПРФ
Члены XVIII съезда КПРФ выдвинули Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента России. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Денис Парфенов.
Съезд коммунистической партии открылся в субботу, 23 декабря, в Московской области. Харитонов - действующий депутат Госдумы, председатель думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал Харитонова украшением фракции. Он также подчеркнул опыт и знания политика.
В 2004 году Харитонов баллотировался на пост главы государства от КПРФ. Тогда он уступил Владимиру Путину, заняв второе место с 13,69% голосов избирателей.
Ранее в партии «Яблоко» сообщили, что ее основатель Григорий Явлинский не будет участвовать в президентской гонке.