«Справедливая Россия» поддержала решение Путина об участии в выборах
Съезд членов партии «Справедливая России — За правду» принял решение о поддержке выдвижения кандидатом в президенты действующего главы государства Владимира Путина. Об этом сообщило РИА «Новости».
Съезд членов партии «Справедливая России - За правду» принял решение о поддержке выдвижения кандидатом в президенты действующего главы государства Владимира Путина. Об этом сообщило РИА «Новости».
Партийное мероприятие прошло на территории отеля Holiday Inn в Сокольниках.
Путин направил членам «Справедливой России» телеграмму, в которой поблагодарил за поддержку. Он назвал партию одной из ведущих политических сил страны, социальные законодательные инициативы которой имеют широкую поддержку в обществе.
Путин заявил о решении баллотироваться на новый президентский срок во время награждения Героев России в Кремле.
Центризбирком уже зарегистрировал его документы для участия в выборах.
Избирательный штаб Путина заработал в Гостином дворе в Москве. Сопредседателями штаба стали Артем Жога, Владимир Машков и Марьяна Лысенко.