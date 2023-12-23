«Справедливая Россия» поддержала решение Путина об участии в выборах

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Съезд членов партии «Справедливая России - За правду» принял решение о поддержке выдвижения кандидатом в президенты действующего главы государства Владимира Путина. Об этом сообщило РИА «Новости».

Партийное мероприятие прошло на территории отеля Holiday Inn в Сокольниках.

Путин направил членам «Справедливой России» телеграмму, в которой поблагодарил за поддержку. Он назвал партию одной из ведущих политических сил страны, социальные законодательные инициативы которой имеют широкую поддержку в обществе.

Путин заявил о решении баллотироваться на новый президентский срок во время награждения Героев России в Кремле.

Центризбирком уже зарегистрировал его документы для участия в выборах.

Избирательный штаб Путина заработал в Гостином дворе в Москве. Сопредседателями штаба стали Артем Жога, Владимир Машков и Марьяна Лысенко.