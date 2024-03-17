Сплоченность россиян на выборах президента оценили в Общественной палате

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«Мы видим беспрецедентное количество голосующих людей, несмотря на нападения, террор, запугивания и провокации», - сказал он.

Представитель ОП отметил, что ничто не смогло нанести ущерб выборам.

«Мы идем к исторической явке на выборах! Все эти действия против нас приводят к обратному результату, мы сплачиваемся и выступаем за нашу страну», - добавил Григорьев.

По состоянию на 16:00 17 марта явка по всем избирательным участкам в России составила 70,10%.