Слуцкий подал документы на регистрацию кандидатом в президенты России
Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий подал в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию своей кандидатуры для участия в предстоящих президентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба политической партии в Telegram-канале.
«ЦИК России 1 января принял документы председателя ЛДПР Леонида Слуцкого для регистрации в качестве кандидата на должность президента России», - заявили в пресс-службе.
Заместитель председателя комиссии Николай Булаев отмечал, что всего о своем желании участвовать в выборах президента заявляли 33 человека.
Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта, действующий глава государства Владимир Путин примет в них участие в качестве самовыдвиженца, писал RT.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что избирательная система в России является одной из самых совершенных в мире.