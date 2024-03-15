15 марта 2024, 16:28

«След из-за рубежа». Памфилова — об объяснениях задержанных за порчу урн

РИА «Новости»
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Объяснения, которые предоставили люди, задержанные за порчу избирательных урн, свидетельствуют о том, что в таких преступлениях есть след из-за рубежа. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«И это не обычное хулиганство, а с элементами терроризма», - подчеркнула она.

Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 16:27
Уголовное дело возбудят в Лыткарине после порчи бюллетеней
РИА «Новости»
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Жителя Подмосковья арестовали после того, как он попытался испортить бюллетени для голосования на избирательном участке. По факту случившегося возбудят уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.

Днем 15 марта на избирательном участке №1426 в Лыткарине произошло ЧП. Местный житель пришел на выборы, получил бюллетень, заполнил его, опустил в ящик для голосования, а следом залил в него синюю краску. Его в оперативном порядке задержали сотрудники полиции.

Во время допроса он рассказал, что на днях с ним связались неизвестные и сообщили, что на его имя якобы оформили кредиты в банке. Чтобы списать все долги, мошенники предложили мужчине прийти на избирательный участок и залить краску в урну с бюллетенями.

Сотрудники участковой избирательной комиссии составили акт о случившемся. Ящик, который залили краской, опечатали, а голосование продолжили в резервном.

В отношении россиянина возбудят уголовное дело по статье 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Уголовное дело Банки Кредиты Полиция Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 16:04
ЦИК предупредил все комиссии об усилении охраны избирательных урн
РИА «Новости»
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Все избирательные комиссии получили распоряжение ЦИК о необходимости усилить охрану ящиков для голосования на фоне случаев попыток провокаций. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Запад не хочет, чтоб урны вскрывали. Они придумывают фейки, но система научилась их моментально разоблачать», - заметила она.

Также Памфилова сообщила о новом случае попытки порчи ящика с бюллетенями. Это произошло в Воронеже. Там женщина вылила в урну зеленку.

«Мы предупредили все комиссии, чтобы усилили охрану ящиков для голосования. Я напомню, это 141 статья УК РФ. [Она предусматривает] до пяти лет лишения свободы специально для всех подонков, которые готовы уничтожить голоса людей», - подчеркнула глава ЦИК.

Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 15:56
Миллион москвичей проголосовали на выборах президента России электронно
РИА «Новости»
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Порядка миллиона проживающих в Москве человек приняли участие в президентских выборах с помощью электронного голосования. Об этом сообщила пресс-служба столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами.

По данным штаба, граждане могли отдать голос через терминал электронного голосования на участках либо в онлайн-режиме.

Руководитель московского общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев отметил, что электронное голосование удобно свой доступностью в любом месте и в любое время.

«Система держит хорошую нагрузку и демонстрирует отличные результаты при большом наплыве избирателей. На случай высокой загруженности в ней предусмотрели алгоритм: в течение дня пользователи могут увидеть страницу электронной очереди», - сказал он.

Минцифы ранее сообщило, что около 1,6 миллиона человек проголосовали с помощью ДЭГ за 13 часов.

Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 15:50
«Скрыть преступление не получится». Фурс предупредил о последствиях провокаций на голосовании
РИА «Новости»
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Злоумышленникам, которые хотят совершить провокации на избирательных участках, каким-либо образом испортить бюллетени, нужно понимать, что скрыть преступление у них не получится. Об этом заявил на брифинге секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.

«В Лыткарине избиратель залил ящик для голосования. Есть видеофиксация. Это нельзя скрыть. Правоохранительные органы уже занимаются дознанием, мы предварительно знаем личность этого человека. Судя по видеофиксации, он принимал инструкции по телефону», - рассказал он.

По данным Фурса, предварительно удалось установить, что человеку звонили мошенники, заявляя, что, если он не сделает «все как надо», на него повесят кредит. После произошедшего на участке приняли необходимые меры.

«Ящик опечатали, голосование продолжили в резервный», - уточнил секретарь избиркома.

Помимо этого, по его словам, в Дмитрове на три участка поступали звонки от злоумышленников, угрожавших взрывом. Правоохранители не выявили там никаких опасных предметов, сейчас они работают штатно, заключил Фурс.

Выборы президента — 2024

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