«Скрыть преступление не получится». Фурс предупредил о последствиях провокаций на голосовании

«В Лыткарине избиратель залил ящик для голосования. Есть видеофиксация. Это нельзя скрыть. Правоохранительные органы уже занимаются дознанием, мы предварительно знаем личность этого человека. Судя по видеофиксации, он принимал инструкции по телефону», - рассказал он.

По данным Фурса, предварительно удалось установить, что человеку звонили мошенники, заявляя, что, если он не сделает «все как надо», на него повесят кредит. После произошедшего на участке приняли необходимые меры.

«Ящик опечатали, голосование продолжили в резервный», - уточнил секретарь избиркома.

Помимо этого, по его словам, в Дмитрове на три участка поступали звонки от злоумышленников, угрожавших взрывом. Правоохранители не выявили там никаких опасных предметов, сейчас они работают штатно, заключил Фурс.