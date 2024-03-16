Симоньян рассказала о просьбах жителей освобожденной Авдеевки
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Своя правда» телеканала НТВ заявила, что у жителей освобожденной российскими военными Авдеевки в ДНР было две просьбы. Они просили обеспечить продуктами и дать им возможность принять участие в голосовании президента России.
Она подчеркнула, что об этом ей рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, посетивший освобожденный город.
«Просьба первая - дайте хлеба, просьба вторая - дайте проголосовать… чтобы успели участки поставить, организовать голосование», - подчеркнула журналистка.
В этом году новые регионы России впервые принимают участие в выборах президента.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что для жителей Авдеевки заработала специальная избирательная комиссия.
По его мнению, это знаковый период в истории республики - быть частью России и выбирать главу государства.