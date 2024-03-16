Симоньян рассказала о просьбах жителей освобожденной Авдеевки

Известный российский боксер, олимпийский чемпион Александр Поветкин проголосовал на выборах президента страны. Спортсмен посетил избирательный участок № 3311 в городском округе Чехов.

«Мы выбираем будущее нашей страны, нашего президента. Это всем нужно сделать, я считаю. Каждый человек должен проголосовать за своего претендента», - рассказал Поветкин после голосования.

По состоянию на 15:14 в субботу явка граждан на избирательные участки по всей России составила 47,64%. Также более четырех миллионов россиян проголосовали на федеральной платформе дистанционного электронного голосования.

Выборы президента России проходят в трехдневном формате, с 15 по 17 марта. Зарубежные наблюдатели отмечают, что такой формат очень удобен для избирателей , поскольку у них появляется достаточно времени, чтобы обдумать свой выбор.