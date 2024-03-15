Шойгу и Герасимов проголосовали на избирательном участке в Южном военном округе

Как уточнили в Минобороны, Шойгу и Герасимов проголосовали вместе с военнослужащими Объединенной группировки войск на одном из избирательных участков в Южном военном округе.

В этом году выборы президента страны впервые проходят три дня - с 15 по 17 марта. Первыми избирательные участки открылись в Камчатском крае и на Чукотке, последними - участки в самом западном регионе России - в Калининградской области.

В дни голосования на участках по всей страны будут работать почти 13 тысяч журналистов. Также почти полторы тысячи сотрудников СМИ будут следить за ходом голосования в Информационном центре ЦИК РФ, который будет работать по 18 марта.