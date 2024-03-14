Шадаев спрогнозировал большое количество атак и киберпрессинг во время ДЭГ
Дистанционное электронное голосование на выборах президента России будет проходить в непростых условиях, заявил глава Минцфры Максут Шадаев. По его словам, ожидается большое количество кибератак и киберпрессинг.
«Мы провели все необходимые работы по доумощнению инфраструктуры, повышению надежности и устойчивости ее функционирования», - отметил он.
По прогнозам, добавил Шадаев, вероятно серьезное давление на процесс. Он пояснил, что речь идет о большом объеме кибератак.
«С нашей стороны мы все меры по дополнительной безопасности приняли. Будем держать инфраструктуру в „ручном режиме“», - указал министр.
В четверг, 14 марта, в ЦИК прошла церемония разделения ключей шифрования ДЭГ. На выборах президента России их будет два: один для часовых поясов Москвы и регионов восточнее ее, второй - для часового пояса Калининграда.