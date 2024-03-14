14 марта 2024, 18:27

Шадаев спрогнозировал большое количество атак и киберпрессинг во время ДЭГ

РИА «Новости»
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Дистанционное электронное голосование на выборах президента России будет проходить в непростых условиях, заявил глава Минцфры Максут Шадаев. По его словам, ожидается большое количество кибератак и киберпрессинг.

«Мы провели все необходимые работы по доумощнению инфраструктуры, повышению надежности и устойчивости ее функционирования», - отметил он.

По прогнозам, добавил Шадаев, вероятно серьезное давление на процесс. Он пояснил, что речь идет о большом объеме кибератак.

«С нашей стороны мы все меры по дополнительной безопасности приняли. Будем держать инфраструктуру в „ручном режиме“», - указал министр.

В четверг, 14 марта, в ЦИК прошла церемония разделения ключей шифрования ДЭГ. На выборах президента России их будет два: один для часовых поясов Москвы и регионов восточнее ее, второй - для часового пояса Калининграда.

ЦИК РФ Выборы президента — 2024
14 марта 2024, 18:25
На ДЭГ потенциально могли проголосовать 38 млн россиян — Памфилова
РИА «Новости»
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Церемонию разделения ключей расшифрования дистанционного электронного голосования провели в Центризбиркоме. Возможность провести ДЭГ в таком масштабе была впервые, отметила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Потенциально могли проголосовать около 38 миллионов избирателей. Из них почти пять миллионов человек подали заявления», - указала она.

По словам Николая Булаева, на выборах президента предусмотрены два ключа ДЭГ. Один для часовых поясов Москвы и регионов восточнее столицы, второй - для часового пояса Калининграда. Такая особенность связана с тем, чтобы после того, как голосование завершится, можно было максимально быстро представить общие результаты ДЭГ.

Каждый ключ разделили на семь частей. Части передали представителям пяти парламентских партий, одну часть оставили в ТИК ДЭГ, одну предоставили ЦИК.

Ключи расшифрования ДЭГ, помещенные в опломбированные прозрачные боксы, будут находиться под круглосуточным видеонаблюдением до окончания голосования, подчеркнули в пресс-службе Центризбиркома.

ЦИК РФ Выборы президента — 2024
14 марта 2024, 12:41
Стало известно, когда Путин проголосует на выборах президента России
РИА «Новости»
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Действующий президент России Владимир Путин может проголосовать на выборах главы государства в любой из трех предусмотренных дней. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин может проголосовать в один из трех предусмотренных дней. Подробности этого мы своевременно сообщим», - сказал он.

Ранее в четверг Путин обратился к жителям России. Он напомнил, что голосование на выборах является крайне важным событием для страны.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта по всей территории страны. Центральная избирательная комиссия, помимо Путина, зарегистрировала в качестве кандидатов на должность Владислава Даванкова, Николая Харитонова и Леонида Слуцкого.

Глава ЦИК Элла Памфилова отмечала, что выборы главы государства впервые проходят в такой токсичной и сложной международной атмосфере. По ее словам, хакеры после начала президентской кампании провели более 12 миллионов кибератак на ресурсы комитета.

Дмитрий Песков Россия Владимир Путин Выборы президента — 2024
14 марта 2024, 10:46
Глава ЦИК заявила, что выборы президента пройдут в токсичной атмосфере
РИА «Новости»
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Президентские выборы в России впервые проводятся в такой сложной, токсичной международной атмосфере. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе заседания в информационном центре.

По ее словам, участились случаи кибератак на ресурсы избирательной комиссии.

«С начала президентской кампании на сайт ЦИК РФ было обращено более 12 млн хакерских атак», - добавила Памфилова.

При этом подготовка к выборам продолжается. Более 94 тысячи избирательных участков ждут россиян. Из них - 91,4 тысячи участков были образованы в общем порядке, а 2,5 тысячи - в местах временного пребывания.

В общей сложности в регионах России 12,6 тысячи представителей СМИ получили аккредитацию для работы на избирательных участках.

Ранее в Приднестровье открыли шесть участков для голосования на выборах президента России.

ЦИК РФ Выборы президента РФ Выборы
12 марта 2024, 13:49
Кремль назвал важными голоса релокантов на выборах президента России
РИА «Новости»
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Уехавшие в другие страны граждане России смогут принять участие в голосовании. Точное количество таких избирателей известно Центризбиркому, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщили «Известия».

«Разумеется, все граждане Российской Федерации имеют право принимать участие в голосовании, и каждый голос важен. <…> Что касается численных параметров, лучше в Центризбирком адресовать [вопрос]. Все-таки сейчас больше их тема», - сказал он.

Песков предупредил, что вряд ли удастся остановить проявление русофобии в недружественных странах. Он назвал ожидаемым усиление попыток подвергнуть сомнению легитимность избирательного процесса по мере приближения выборов. Пресс-секретарь президента призвал проявлять последовательность и стойкость в сложившихся обстоятельствах, ориентироваться на интересы России и волю избирателей.

Голосование пройдет с 15 по 17 марта.

МИД России предупредил релокантов об ответственности за провокации.

Дмитрий Песков Выборы президента — 2024

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