Шадаев спрогнозировал большое количество атак и киберпрессинг во время ДЭГ

Церемонию разделения ключей расшифрования дистанционного электронного голосования провели в Центризбиркоме. Возможность провести ДЭГ в таком масштабе была впервые, отметила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Потенциально могли проголосовать около 38 миллионов избирателей. Из них почти пять миллионов человек подали заявления», - указала она.

По словам Николая Булаева, на выборах президента предусмотрены два ключа ДЭГ. Один для часовых поясов Москвы и регионов восточнее столицы, второй - для часового пояса Калининграда. Такая особенность связана с тем, чтобы после того, как голосование завершится, можно было максимально быстро представить общие результаты ДЭГ.

Каждый ключ разделили на семь частей. Части передали представителям пяти парламентских партий, одну часть оставили в ТИК ДЭГ, одну предоставили ЦИК.

Ключи расшифрования ДЭГ, помещенные в опломбированные прозрачные боксы, будут находиться под круглосуточным видеонаблюдением до окончания голосования, подчеркнули в пресс-службе Центризбиркома.