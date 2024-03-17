17 марта 2024, 23:45

Сербы обрадовались победе Путина на выборах

РИА «Новости»
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Сербский народ обрадовался победе Владимира Путина на президентских выборах в России потому, что считает его своим другом и опорой. Об этом в социальной сети X написал президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

«Пятый мандат во главе РФ, полученный убедительной победой на президентских выборах - подтверждение того, что президент Владимир Путин пользуется огромным доверием российского народа и что он ведет страну в правильном направлении», - написал политик.

По мнению Додика, сербы считают российского лидера не только другом, который о них заботится, но и великим государственным деятелем, отличающимся мудростью и ответственностью. По этой причине они рады выбору россиян.

Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон назвал несвободными и несправедливыми выборы президента в России.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поставила на место немецких дипломатов , которые высказались в ключе британского министра. По ее словам, им не помешало бы вспомнить о четырех сроках Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ.

Сербия Россия Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 23:48
Мадуро поздравил Путина с победой на выборах
РИА «Новости»
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Президен Венесуэлы Николас Мадуро поздравил действующего лидера России Владимира путина с победой на выборах. Поздравление опубликовал МИД страны.

По данным ЦИК, после обработки 60% бюллетеней, лидирует Владимир Путин. К этому часу он набрал более 87%.

Венесуэла Николас Мадуро Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 23:45
Путин приехал в выборный штаб
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин прибыл в свой выборный штаб в Гостином дворе Москвы. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщило РИА «Новости».

На месте Путина встретили волонтеры, которых он поблагодарил за проделанную работу в ходе предвыборной кампании и голосования.

Владимир Путин Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 23:42
Президент Германии не захотел поздравлять Путина с победой
РИА «Новости»
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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не станет поздравлять Владимира Путина с победой на выборах президента. Об этом изданию Tagesspiegel заявила пресс-секретарь главы Германии Керстин Гаммелин.

«Никакого письма Путину не будет», - сказала она.

Ранее действующего лидера России с победой на голосовании поздравили заспредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев , папа римский и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Соперник Путина на выборах Леонид Слуцкий назвал результаты своего оппонента «историческими».

По последним данным ЦИК, обработано уже более 60% протоколов. Путин лидирует с 87,26% голосов. В ДНР он набрал рекордные 95,23%.

Германия Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 23:31
Британия обвинила Россию в несвободных и несправедливых выборах
РИА «Новости»
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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон оценил президентские выборы в России, назвав их «несвободными и несправедливыми». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пост министра в социальных сетях.

Кэмерон высказался о выборах в России, объяснив, почему не считает их свободными и справедливыми.

«В России закрылись избирательные участки после незаконного проведения выборов на территории Украины, отсутствия выбора у избирателей и отсутствия независимого мониторинга со стороны ОБСЕ», - заявил британский политик.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила немецким дипломатам о четырех сроках Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ. По ее словам, просто они не смирились с результатами российского голосования, поэтому и заговорили про «несвободные и несправедливые» выборы в России.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова поблагодарила западные страны за высокую явку на президентских выборах в России. По ее словам, их желание дестабилизировать обстановку в стране привело к большой сплоченности российского общества.

Великобритания Россия Запад Выборы президента РФ Выборы президента — 2024

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