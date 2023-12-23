23 декабря 2023, 12:14

Сбор подписей за Путина начали в штабе «Народного фронта»

РИА «Новости»
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В штате «Народного фронта» в Москве стартовал сбор подписей в поддержку кандидата Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Волонтеры „Народного фронта“ в штабах во всех регионах страны принимают подписи от всех, кто захочет их сделать», - заявил заместитель главы исполнительного комитета «Народного фронта» Борис Подпольный.

В московский штаб уже прибыли глава РЖД Олег Белозеров, сенатор Игорь Кастюкевич, председатель СПЧ Валерий Фадеев и другие.

Действующий президент Владимир Путин подал документы в ЦИК для выдвижения кандидатуры на выборах в качестве самовыдвиженца.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Штаб Владимира Путина начал работу в Гостином дворе в четверг, 21 декабря. Волонтерам на первом сборе объяснили нюансы сбора подписей, а также рассказали о возможных нарушениях в ходе процедуры.

Владимир Путин Выборы президента РФ
22 декабря 2023, 14:18
Пленум КПРФ поддержал кандидатуру Харитонова для участия в выборах президента
РИА «Новости»
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Пленум Коммунистической партии поддержал выдвижение кандидатуры Николая Харитонова для участия в выборах президента России в 2024 году. Об этом РИА «Новости» сообщила депутат Ирина Филатова.

По ее словам, окончательное тайное голосование состоится в субботу.

«Кадровая комиссия поддержала кандидатуру Николая Харитонова для участия в выборах на должность президента России как мужественного советского человека, народного кандидата, депутата Госдумы всех созывов», - отметила парламентарий.

Депутат Сергей Обухов в Telegram-канале отмечал, что ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил пленуму поддержать кандидатуру Харитонова для участия в выборах президента страны в 2024 году.

Политолог Евгений Минченко в эфире «360» отмечал, что самой солидной и логичной кандидатурой от КПРФ мог стать сам Зюганов.

Президентские выборы в России пройдут 15–17 марта 2024 года.

Депутаты Выборы президента РФ КПРФ
21 декабря 2023, 13:12
Совфед предупредил о попытках вмешаться в выборы президента России извне
РИА «Новости»
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Мониторинговая группа при Совфеде не допустит вмешательства в выборы президента России извне. Противники обязательно предпримут такие попытки, заявила на пресс-конференции по итогам осенней сессии спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Трансляцию вела пресс-служба ведомства.

«Конечно же, будут, поверьте, мощные вмешательства. И в виде усиления информационной войны, и попытки вторгнуться в нашу систему выборов, и так далее, другие недружественные шаги», - сказала она.

Вмешательства в голосование не допустят. Этим, по словам Матвиенко, займутся мониторинговая группа, комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела. Председатель верхней палаты заявила, что задача всех органов власти - обеспечить прозрачность выборного процесса и не допустить нарушений.

Она назвала избирательную систему России одной из самых совершенных в мире. В качестве наблюдателей на выборы президента в марте 2024 года, по словам Матвиенко, пригласят парламентские организации других стран.

Совет Федерации РФ Валентина Матвиенко Выборы президента РФ Выборы
21 декабря 2023, 10:20
Машков, Лысенко и Жога стали сопредседателями штаба Путина
РИА «Новости»
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Художественный руководитель Театра Табакова Владимир Машков, главный врач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко, а также герой ДНР Артем Жога стали сопредседателями штаба Владимира Путина на выборах 2024 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

В четверг в Гостином дворе в Москве открылся избирательный штаб Путина. Президентские выборы пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

ЦИК зарегистрировал документы, поданные Путиным для участия в выборах. Кроме того, комиссия зарегистрировала группу избирателей, созданную для его поддержки. В Кремле заявили, что на период предвыборной кампании Путин не планирует брать отпуск и продолжит работать.

Ранее Артем Жога принял участие в церемонии награждения Героев России в Москве. На встрече в Кремле он обратился к Путину с просьбой выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах. Он подчеркнул, что действующего президента поддерживает вся страна. Путин заявил, что готов баллотироваться в 2024 году.

Владимир Путин Выборы президента РФ
21 декабря 2023, 01:50
КПРФ выбрала соперника для Путина на президентский выборах
РИА «Новости»
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Президиум ЦК КПРФ одобрил выдвижение кандидатуры депутата Госдумы Николая Харитонова на президентские выборы в 2024 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в партии.

«Кандидатура еще будет обсуждаться на пленуме с секретарями первичных отделений накануне съезда, но официально имя станет известно в субботу», - уточнил он.

Что известно о Харитонове: ему 75 лет, он депутат Госдумы всех созывов, является главой комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, а недавно получил награду - Героя Труда. В 2004 году он баллотировался от КПРФ на пост главы государства, но занял второе место по итогам выборов.

Ранее политолог Евгений Минченко посоветовал КПРФ выдвинуть на выборы президента в 2024 году ее лидера Геннадия Зюганова. По его словам, у него самый узнаваемый бренд, поэтому потребуется меньше денег «на раскрутку». Помимо этого, Зюганов возглавляет не только партию, но и парламентскую фракцию, поэтому все логично и даже солидно. По такому пути уже пошли партия ЛДПР, выдвинувшая своего лидера Леонида Слуцкого на президентские выборы.

Депутаты Россия Выборы президента РФ КПРФ

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