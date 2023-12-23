Сбор подписей за Путина начали в штабе «Народного фронта»

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«Волонтеры „Народного фронта“ в штабах во всех регионах страны принимают подписи от всех, кто захочет их сделать», - заявил заместитель главы исполнительного комитета «Народного фронта» Борис Подпольный.

В московский штаб уже прибыли глава РЖД Олег Белозеров, сенатор Игорь Кастюкевич, председатель СПЧ Валерий Фадеев и другие.

Действующий президент Владимир Путин подал документы в ЦИК для выдвижения кандидатуры на выборах в качестве самовыдвиженца.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Штаб Владимира Путина начал работу в Гостином дворе в четверг, 21 декабря. Волонтерам на первом сборе объяснили нюансы сбора подписей, а также рассказали о возможных нарушениях в ходе процедуры.