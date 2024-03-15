Сальдо заявил о решимости херсонцев голосовать, несмотря на обстрелы

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По его данным, в Каховке в результате обстрела пострадало здание, где проходило голосование. Жители травм не получили.

В Горностаевке из-за атак ВСУ повредило фасады нескольких домов, разбило окна и порвало линию электропередач. Электроснабжение в населенном пункте уже восстановили.

В Брилевке был прилет в сельсовет, где располагался избирательный участок. Ранения в результате получили двое мирных жителей - женщина и мужчина. Им оказывают помощь.

В Скадовске возле ДК взорвалось заложенное в урну самодельное взрывное устройство. К счастью, из-за дождя расположенные рядом скамейки пустовали, добавил Сальдо. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Но решимость херсонцев принять участие в выборе лидера своей страны непоколебима - поток избирателей не уменьшается », - подчеркнул глава области.

По его словам, повреждение участок не помешает процессу: комиссии будут работать, применяя другие формы голосования: на придомовых территориях и на дому.

«Принимаются дополнительные меры безопасности», - заключил он.