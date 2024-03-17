17 марта 2024, 00:16

Розыгрыш «Миллион призов» среди проголосовавших в Москве проведут 17 марта

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Второй розыгрыш «Миллион призов» среди москвичей, которые проголосовали электронно на выборах президента, состоится в воскресенье, 17 марта. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

«Второй розыгрыш акции #ВыбираемВместе пройдет 17 марта. Стать его участниками смогут москвичи, которые примут участие в электронном голосовании на выборах президента Российской Федерации с 20:00 15 марта до 20:00 16 марта», - указали в сообщении.

Всем победителям с номера DIT_MOS направят сообщение с информацией о выигрыше. Участник активирует уникальный код на сайте программы и сможет получить выигрыш до 30 марта включительно.

По данным Мособлизбиркома, более трех миллионов жителей Московской области участвовали в голосовании на выборах президента России на участках, а также с помощью системы ДЭГ.

Выборы президента — 2024 Москва
16 марта 2024, 23:51
Профессора задержали на 15 суток за попытку испортить бюллетени в Екатеринбурге
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Профессора вуза, которая пыталась испортить бюллетени на избирательном участке в Екатеринбурге, арестовали на 15 суток. Об этом E1.ru сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Женщину признали виновной по административной статье о мелком хулиганстве. Личность профессора РИА «Новости» подтвердил заместитель проректора вуза Дмитрий Бенеманский.

«Задержанная сегодня в Екатеринбурге действительно наш профессор. В институте, где она преподает и занимается наукой, о ней только положительные отзывы», - заявил он.

По словам Бенеманского, ему неизвестны ее мотивы. Он предположил, что, возможно, она стала жертвой мошенников.

Жительницу Екатеринбурга задержали после жалобы очевидца , заметившего, что она принесла на избирательный участок зеленку. Провокацию предотвратили в гимназии № 13 на улице Карла Маркса. Женщина успела разлить зеленку только в холле перед входом на участок, документы и бюллетени не пострадали.

Ранее красящим веществом попытались залить комплекс с бюллетенями в Ижевске.

Вузы Суд Екатеринбург Аресты Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 23:07
Итоги второго дня голосования на выборах президента подвели в Подмосковье
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Более трех миллионов жителей Московской области приняли участие в голосовании на выборах президента России на участках и с помощью системы ДЭГ. Общая явка по итогам двух дней составила 54,56% от общего числа избирателей или 3 379 531 человек.

Секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс уточнил, что голосование на участках бюллетенями выбрали 48,87% избирателей или 2 604 665 человек в реальных числах. Число проголосовавших с помощью системы ДЭГ увеличилось до 89,70% или 774 867 человек.

Он подчеркнул, что второй день голосования на выборах президента России оказался очень ярким, благодаря приходу на избирательные участки известных жителей.

«Это и футболисты национальной сборной, которые проголосовали в ходе сборов. Все вместе приехали. Это и одна из моих любимых актрис Мария Аронова, это и 101-летний ветеран из Истры Григорий Анохин», - перечислил Фурс.

Секретарь Мособлизбиркома добавил, что также на участки в Московской области сегодня пришли для участия в голосовании губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель ЦИК Элла Памфилова.

В последний день голосования в 27 городских округах Московской области откроют 57 избирательных участков для избирателей, которые не могут посетить обычные комиссии. Речь идет о больницах, воинских частях, предприятиях закрытого типа, а также следственных изоляторах.

Также для голосования жителей удаленных территорий Московской области организуют 407 мобильных передвижных пунктов. Речь идет о населенных пунктов без специальных помещений и расположенных на большом удалении.

Общая явка по всей России по итогам второго дня голосования на выборах президента России составила 58,41%. Здесь учли число избирателей, которые пришли на участки или воспользовались системой ДЭГ.

Россия Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 22:51
Чебурашка, Баба-яга и гепард голосовали на выборах президента в Липецкой области
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Липецкой области на избирательных участках проголосовали Чебурашка, гепард, Баба-яга и другие персонажи. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба регионального правительства.

«К голосованию жители региона подходят креативно, создавая атмосферу праздника», - уточнил канал.

Не менее креативными оказались и жители Ханты-Мансийского автономного округа, которые пришли на участки в костюмах сказочных персонажей. Красная Королева из «Алисы в Стране чудес» проголосовала в Нефтеюганске, в Нижневартовске появилась Щука из русской народной сказки, в Югорске и Пыть-Яхе заметили Чебурашку.

На избирательном участке в подмосковном Красногорске проголосовал учитель физкультуры в образе Александра Пушкина.

Ранее Центризбирком России сообщил, что на момент закрытия избирательных участков во второй день голосования на выборах президента РФ общая явка составила 58,41%.

Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 21:36
Явка на выборах президента России 16 марта к 21:00 превысила 58%
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Общая явка к 21:00 второго дня голосования на выборах президента РФ составила 58,41%. Об этом сообщил ЦИК России.

Последними в России закрылись участки в Калининградской области. Самую высокую явку в избирательные участки зафиксировали в Туве (87,15%), в Кемеровской области (83,17%) и Ямало-Ненецком автономном округе (82,38%).

По данным ЦИК, явка первого дня голосования на выборах президента к 21:00 составила 35,59%.

Выборы президента России в 2024 году впервые проходят в трехдневном формате - с 15 по 17 марта.

Ближайшее воскресенье станет основным днем голосования. На всех избирательных участках работают наблюдатели, все происходящее фиксируют видеокамеры.

Выборы президента — 2024

Новости по теме