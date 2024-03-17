Розыгрыш «Миллион призов» среди проголосовавших в Москве проведут 17 марта

«Второй розыгрыш акции #ВыбираемВместе пройдет 17 марта. Стать его участниками смогут москвичи, которые примут участие в электронном голосовании на выборах президента Российской Федерации с 20:00 15 марта до 20:00 16 марта», - указали в сообщении.

Всем победителям с номера DIT_MOS направят сообщение с информацией о выигрыше. Участник активирует уникальный код на сайте программы и сможет получить выигрыш до 30 марта включительно.

По данным Мособлизбиркома, более трех миллионов жителей Московской области участвовали в голосовании на выборах президента России на участках, а также с помощью системы ДЭГ.