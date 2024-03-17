17 марта 2024, 20:26

Россияне выстроились в очередь перед избирательным участком на Пхукете

РИА «Новости»
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Россияне создали километровую очередь у избирательного участка для выборов президента РФ, которые расположен в генеральном консульстве России на Пхукете. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, очередь началась у дверей генконсульства, пересекла площадь перед российским дипломатическим учреждением и продолжилась вдоль улицы по тротуару, занимая всю его ширину на протяжении сотен метров Сильная жара не остановила намерение граждан России проголосовать на выборах. В очереди наблюдается хорошее настроение, люди подбадривают друг друга.

Аналогичная ситуация наблюдалась на избирательных участках в Королевстве Таиланд. Желающих отдать свой голос на выборах президента оказалось настолько много, что посольство решило продлить время голосования.

Таиланд Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 20:01
РКН заявил о нулевом влиянии DDos-атак на ход выборов президента
РИА «Новости»
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DDos-атаки не оказали влияния на ход президентских выборов, заявили в Роскомнадзоре. Также в РКН отметили, что заблокировали более тысячи ресурсов, на которых публиковали призывы к срыву голосования, сообщило РИА «Новости».

По данным председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой , только за последние сутки на сайт ЦИК совершили более 12 тысяч опасных воздействий, в том числе четыре DDos-атаки общей продолжительностью 16 минут.

Все атаки заблокировали, подчеркнула она. Для этого задействовали внутренние средства защиты ЦИК, Ростелекома и РКН.

Помимо этого, продолжила Памфилова, с начала голосования специалисты заблокировали около 280 тысяч атак на ресурсы ДЭГ, из них 215 тысяч было непосредственно на портал голосования и почти 65 тысяч - на портал наблюдения за ДЭГ.

«Справились сейчас, справимся и в дальнейшем», - заключила глава ЦИК.

Роскомнадзор ЦИК РФ Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 19:29
Россияне активнее пошли на выборы после порчи бюллетеней
РИА «Новости»
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Число желающих проголосовать на выборах президента России выросло после новостей о порче урн с бюллетенями. Об этом рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге.

По ее словам, попытки порчи бюллетеней вызвали у россиян сильное возмущение. В ЦИК даже стали поступать звонки от людей, которые выразили желание срочно проголосовать, хотя до этого не планировали идти на выборы.

Сотрудники различных предприятий предлагали меняться сменами, чтобы охранять избирательные участки, добавила глава ЦИК.

Серия хулиганских действий прокатилась по избирательным участкам России. На одном из них, на юго-востоке Москвы, пенсионерка подожгла кабинку для голосования.

В ЦИК отметили, что своей цели злоумышленники достичь не смогли - безвозвратно испортились только 214 бюллетеней.

Элла Памфилова ЦИК РФ Россия Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 19:28
Звона и шума много, фактов ноль. В ЦИК ответили на нападки Запада на выборы в России
РИА «Новости»
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Несмотря на давление, попытки запугивания, обманы, обстрелы, россияне показали свою силу и сплоченность. Никакие преступные действия не помешали избирателям голосовать на президентских выборах, отметил член ЦИК Игорь Борисов.

«Попытки взломать нашу демократию не остались без ответа. Мы к этому готовились, проделали непростой путь. Остаемся верны демократическим принципам», - указал он.

По словам Борисова, бывшие западные партнеры пытаются ставить под сомнение принципы равного избирательного права, тайного голосования, работы ЦИК на выборах главы государства.

«Звона и шума много, фактов мы не видим никаких», - подчеркнул член Центризбиркома.

Отдельно Борисов указал на попытки воздействия и вмешательства в избирательный процесс. Это и DDoS-атаки, и самая настоящая информационная война.

«Были обманы и попытки манипулирования, обзвон, фейки», - отметил он.

Но все эти попытки не возымели эффекта. Общество сплотилось и консолидировалось , сказал Борисов, отметив работу на выборах в этом году более тысячи иностранных наблюдателей.

Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 19:16
Россияне стали реже жаловаться на нарушения на выборах
РИА «Новости»
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Число обращений по голосованию на выборах президента стало меньше, по сравнению с 2018 годом. Об этом рассказала на брифинге в ЦИК уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.

«Мы получили почти в два раза меньше сообщений, чем в прошлый раз, связанных с какими-либо недоработками или нарушениями», - сказала.

Лично к омбудсмену поступило обращение, связанное с голосованием людей, эвакуированных из Донецка и Украины. В пункте временного размещения не всех «охватили голосованием». Ситуацию исправили.

Также омбудсмен отметила, что при голосовании в больницах закрытого типа, интернатах социального обеспечения и следственных изоляторах нарушений не выявили.

По данным ЦИК, явка на выборах президента России на 19:00 достигла 73,26%. Это общее число проголосовавших на участках и при помощи ДЭГ.

ЦИК РФ Россия Выборы Выборы президента — 2024

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