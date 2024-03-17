Россияне выстроились в очередь перед избирательным участком на Пхукете

DDos-атаки не оказали влияния на ход президентских выборов, заявили в Роскомнадзоре. Также в РКН отметили, что заблокировали более тысячи ресурсов, на которых публиковали призывы к срыву голосования, сообщило РИА «Новости».

По данным председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой , только за последние сутки на сайт ЦИК совершили более 12 тысяч опасных воздействий, в том числе четыре DDos-атаки общей продолжительностью 16 минут.

Все атаки заблокировали, подчеркнула она. Для этого задействовали внутренние средства защиты ЦИК, Ростелекома и РКН.

Помимо этого, продолжила Памфилова, с начала голосования специалисты заблокировали около 280 тысяч атак на ресурсы ДЭГ, из них 215 тысяч было непосредственно на портал голосования и почти 65 тысяч - на портал наблюдения за ДЭГ.

«Справились сейчас, справимся и в дальнейшем», - заключила глава ЦИК.