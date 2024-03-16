Россияне выстроились в очередь на избирательных участках в Таиланде

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Участковая избирательная комиссия посольства РФ в Таиланде направила дополнительных сотрудников в пункт проведения выездного голосования. Они взяли с собой запасные бюллетени.

«Принято решение продлить время голосования 16 марта на два часа, до 20:00 по местному времени», - подчеркнули в ведомстве.

В МИД добавили, что посольство рассматривает возможность продления работы избирательных участков еще на два часа - до максимально допустимого законом предела при необходимости.

По данным на 15:14 по московскому времени, явка избирателей по России составила 45,57%.

Жители Мариуполя поддержали выборы президента. В городе по такому случаю провели автопробег и мини-кросс среди школьников.