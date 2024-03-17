17 марта 2024, 19:16

Россияне стали реже жаловаться на нарушения на выборах

РИА «Новости»
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Число обращений по голосованию на выборах президента стало меньше, по сравнению с 2018 годом. Об этом рассказала на брифинге в ЦИК уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.

«Мы получили почти в два раза меньше сообщений, чем в прошлый раз, связанных с какими-либо недоработками или нарушениями», - сказала.

Лично к омбудсмену поступило обращение, связанное с голосованием людей, эвакуированных из Донецка и Украины. В пункте временного размещения не всех «охватили голосованием». Ситуацию исправили.

Также омбудсмен отметила, что при голосовании в больницах закрытого типа, интернатах социального обеспечения и следственных изоляторах нарушений не выявили.

По данным ЦИК, явка на выборах президента России на 19:00 достигла 73,26%. Это общее число проголосовавших на участках и при помощи ДЭГ.

ЦИК РФ Россия Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 19:29
Россияне активнее пошли на выборы после порчи бюллетеней
РИА «Новости»
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Число желающих проголосовать на выборах президента России выросло после новостей о порче урн с бюллетенями. Об этом рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге.

По ее словам, попытки порчи бюллетеней вызвали у россиян сильное возмущение. В ЦИК даже стали поступать звонки от людей, которые выразили желание срочно проголосовать, хотя до этого не планировали идти на выборы.

Сотрудники различных предприятий предлагали меняться сменами, чтобы охранять избирательные участки, добавила глава ЦИК.

Серия хулиганских действий прокатилась по избирательным участкам России. На одном из них, на юго-востоке Москвы, пенсионерка подожгла кабинку для голосования.

В ЦИК отметили, что своей цели злоумышленники достичь не смогли - безвозвратно испортились только 214 бюллетеней.

Элла Памфилова ЦИК РФ Россия Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 19:28
Звона и шума много, фактов ноль. В ЦИК ответили на нападки Запада на выборы в России
РИА «Новости»
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Несмотря на давление, попытки запугивания, обманы, обстрелы, россияне показали свою силу и сплоченность. Никакие преступные действия не помешали избирателям голосовать на президентских выборах, отметил член ЦИК Игорь Борисов.

«Попытки взломать нашу демократию не остались без ответа. Мы к этому готовились, проделали непростой путь. Остаемся верны демократическим принципам», - указал он.

По словам Борисова, бывшие западные партнеры пытаются ставить под сомнение принципы равного избирательного права, тайного голосования, работы ЦИК на выборах главы государства.

«Звона и шума много, фактов мы не видим никаких», - подчеркнул член Центризбиркома.

Отдельно Борисов указал на попытки воздействия и вмешательства в избирательный процесс. Это и DDoS-атаки, и самая настоящая информационная война.

«Были обманы и попытки манипулирования, обзвон, фейки», - отметил он.

Но все эти попытки не возымели эффекта. Общество сплотилось и консолидировалось , сказал Борисов, отметив работу на выборах в этом году более тысячи иностранных наблюдателей.

Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 19:14
Спасибо Западу. Памфилова поблагодарила противников России за высокую явку на выборах
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Россияне показывают большой интерес к голосованию и активно принимают участие в избирательном процессе на президентских выборах, отметила глава ЦИК Элла Памфилова. Она подчеркнула, что за этой ей хочется сказать отдельное спасибо Западу, который стремился дестабилизировать обстановку в стране, а в итоге добился лишь большей сплоченности в обществе.

«В первую очередь хочу сказать спасибо Западу. Он нас сплотил. Мы в большей степени поняли, как важно сейчас быть вместе. Чем больше на нас давят, тем больше мы даем отпор», - отметила она, говоря о показателях явки на выборах.

На нее, по оценке Памфиловой, оказало влияние и проведение выборов в трехдневном формате. Для президентских выборов многодневное голосование - новшество. И это, конечно, расширило возможности избирателей. Те, кто раньше хотел участвовать, но по каким-то причинам не успевал, теперь смогли исполнить свой гражданский долг в удобное для себя время.

«Более того, за эти годы появилось много форм голосования. Это и ДЭГ почти в трети регионов. Плюс наш „Мобильный избиратель“. Эта технология на выборах 2018 года только начинала применяться, а сейчас какой у нее масштаб. Все можно сделать быстро оперативно, за несколько минут, не тратя время на дорогу», - добавила Памфилова.

О важности диалога с избирателями В качестве еще одного крайне важного фактора председатель ЦИК назвала масштабную работу УИКов, сотрудники которых (свыше 332 тысяч человек) за две недели обошли 57 с лишним миллионов домохозяйств.

«Не было никакой агитации, было просто информирование, разъяснительная работа, чтобы избиратели знали, какие у них есть дополнительные возможности. Мы уточнили много данных, чтобы исправили возможные ошибки в фамилиях, местах проживания. Узнали, каким образом люди хотят проголосовать. И самый главный эффект, мы удивились этому, то, что, видимо, после пандемии люди очень соскучились по общению», - поделилась она.

По словам Памфиловой, опыт такого информирования уже был в сентябре прошлого года, когда этот проект отрабатывали перед Единым днем голосования.

«И у нас было представление о том, что там где такое информирование осуществлялось, явка на выборах в сентябре была выше на 19%. Значит, это тоже работает. Люди приняли с благодарностью, что их уважают, что их голос очень важен, что им корректно все разъяснили», - заключила глава ЦИК.

Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 19:11
Авксентьева заявила об отсутствии нарушений на участках Сибири и Дальнего Востока
РИА «Новости»
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Нарушений в ходе трех дней голосования на участках в Сибири и на Дальнем Востоке не выявили. Об этом в комментарии «360» заявила депутат Госдумы Сардана Авксентьева.

Она пояснила, что находится в постоянном контакте с региональными отделениями, работающими на участках наблюдателями и волонтерами.

«Серьезных нарушений нет. Поступают какие-то звонки, разбираемся: как правило, это незначительные вещи, которые требуют уточнения», - рассказала Авксентьева.

Депутат добавила, что участки на Дальнем Востоке и в Сибири уже закрылись и сейчас поступают первые данные о результатах.

Она отметила, что россияне с большим энтузиазмом приняли участие в голосовании, понимая всю его важность. Теперь осталось только дождаться завершения результатов.

Явка на выборах президента России по данным на 19:00 составила 73,25%. Такие данные появились на сайте ЦИК, где учитывают число проголосовавших на участках и в системе ДЭГ.

До конца голосования остался час. Комиссии приступят к подсчетам в 20:00 по московскому времени. Первые результаты ЦИК пообещал огласить после 21:00.

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