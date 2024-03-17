Россияне активнее пошли на выборы после порчи бюллетеней

По ее словам, попытки порчи бюллетеней вызвали у россиян сильное возмущение. В ЦИК даже стали поступать звонки от людей, которые выразили желание срочно проголосовать, хотя до этого не планировали идти на выборы.

Сотрудники различных предприятий предлагали меняться сменами, чтобы охранять избирательные участки, добавила глава ЦИК.

Серия хулиганских действий прокатилась по избирательным участкам России. На одном из них, на юго-востоке Москвы, пенсионерка подожгла кабинку для голосования.

В ЦИК отметили, что своей цели злоумышленники достичь не смогли - безвозвратно испортились только 214 бюллетеней.