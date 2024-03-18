18 марта 2024, 14:05

Россия отказалась учитывать мнение США по президентским выборам

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США необъективны в оценке выборов президента России, поэтому страна не станет к ним прислушиваться. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге, сообщили «Известия».

Журналисты попросили его прокомментировать негативные высказывания американских политиков о российских выборах. Песков процитировал заявление действующего президента Владимира Путина о том, что негативные заявления США предсказуемы. Соединенный Штаты, по его словам, фактически стали участниками конфликта с Украиной и противниками России.

«Иных оценок, конечно, вряд ли можно было ожидать. Хотя, повторяю, мы категорически с ними не согласны. Наверное, это не то мнение, к которому мы готовы прислушиваться и которое в эти дни для нас важно», - сказал пресс-секретарь президента.

Кандидаты от КПРФ и партии «Новые люди» Николай Харитонов и Владислав Даванков признали победу Владимира Путина. Участник выборов от ЛДПР Леонид Слуцкий заявил об историческом результате голосования.

США Дмитрий Песков Международные отношения Россия Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 13:32
Результаты выборов назвали в Кремле уникальными
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Россияне подтвердили поддержку Владимира Путина и его курса. Итоги прошедших выборов стали уникальными для действующего президента России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Уникальные совершенно результаты для действующего президента Путина. Уровень поддержки населения. Абсолютная победа как кандидата», - сказал он.

Количество отданных за Владимира Путина голосов Дмитрий Песков счел красноречивым подтверждением поддержки со стороны граждан. Он заявил, что россияне сплотились вокруг действующего президента и его курса.

Представитель администрации назвал абсурдными заявления о нелегитимности выборов. Дмитрий Песков сказал, что в России не учтут мнение США по этому вопросу.

Дмитрий Песков Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 12:40
«Открыто и гласно». Наблюдатели от СНГ не нашли значимых нарушений на выборах в России
РИА «Новости»
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Глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов назвал выборы в России справедливыми и гласными. По его словам, наблюдатели не обнаружили нарушений процедуры, которые могли бы повлиять на итоги голосования.

Глава миссии наблюдателей от СНГ отметил, что лично беседовал со многими наблюдателями и выяснил: все избирательные участки оснастили необходимой техникой и материалами, членами комиссий становились опытные и обученные люди. В целом Россия провела большую работу по подготовке и проведению выборов, подчеркнул Нематов.

Кроме того, по его словам, избиратели широко поддержали трехдневное голосование и ДЭГ.

Явка на выборы в России оказалась рекордной - она составила 77,44%.

«По мнению миссии, голосование и подсчет голосов проходили спокойно, организованно, в полном соответствии с требованиями законодательства РФ. <…> Миссия СНГ приходит к выводам, что выборы президента РФ проведены в полном соответствии с Конституцией и действующим в стране избирательным законодательством - открыто и гласно», - рассказал Нематов.

Он также назвал выборы в России справедливыми, конкурентными и соответствующими принципу проведения демократических выборов.

Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 12:29
Алиев поздравил Путина с победой на выборах
РИА «Новости»
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах. Подробности сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.

Алиев пожелал Путину успехов в президентской деятельности для развития и процветания страны. Глава России поблагодарил политика за оказанное внимание.

«В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что союзнические отношения и стратегическое партнерство между нашими странами будут укрепляться и впредь, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества», - указали в пресс-службе.

Глава МИД Китая Линь Цзянь тоже поздравил Путина с переизбранием. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что предварительные итоги голосования в полной мере отражают народную поддержку нынешнего лидера.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала победу Владимира Путина на выборах мощной и убедительной. Действующий президент лидировал на выборах с 87,29% голосов после подсчета 99,76% бюллетеней. Официальные итоги выборов подведут 21 марта, сообщал RT.

Россия Владимир Путин Китай Си Цзиньпин Выборы Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 12:08
ЦИК заявил о попытках из-за рубежа «взорвать видеонаблюдение» на выборах в России
РИА «Новости»
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За рубежом зафиксировали попытки «взорвать» систему видеонаблюдения в России во время президентских выборов. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге.

«Те, кто уехал за рубеж, организовали сеть, чтобы взорвать видеонаблюдение. Большое количество таких аккаунтов должны были передаваться профессиональным айтишникам. Была кибервойна, информационная война. Но мы сработали как единый организм», - констатировала она.

Памфилова добавила, что оглашение итогов голосования решили отложить до 21 марта «на всякий случай», хотя жалоб пока не было.

Явка на президентские выборы оказалась рекордной - в целом по России она составила 77,44%. Свой голос отдали 87 113 127 человек.

В Московской области и Москве , где уже обработали 100% протоколов, действующий российский лидер Владимир Путин набрал 86,50% и 85,13% голосов соответственно. В Санкт-Петербурге по итогам обработки 99,29% бюллетеней он лидировал с 81,65%.

Элла Памфилова ЦИК РФ Выборы президента РФ Выборы президента — 2024

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