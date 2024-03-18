Россия отказалась учитывать мнение США по президентским выборам

Журналисты попросили его прокомментировать негативные высказывания американских политиков о российских выборах. Песков процитировал заявление действующего президента Владимира Путина о том, что негативные заявления США предсказуемы. Соединенный Штаты, по его словам, фактически стали участниками конфликта с Украиной и противниками России.

«Иных оценок, конечно, вряд ли можно было ожидать. Хотя, повторяю, мы категорически с ними не согласны. Наверное, это не то мнение, к которому мы готовы прислушиваться и которое в эти дни для нас важно», - сказал пресс-секретарь президента.

Кандидаты от КПРФ и партии «Новые люди» Николай Харитонов и Владислав Даванков признали победу Владимира Путина. Участник выборов от ЛДПР Леонид Слуцкий заявил об историческом результате голосования.