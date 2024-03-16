«Россия останется великой державой». Чемпион мира по боксу — о выборах президента
Обладатель чемпионского титула по боксу во втором среднем весе по версии WBA (Super) Федор Чудинов проголосовал на выборах президента России. Он посетил избирательный участок № 4088 в Серпухове.
Чудинов признался, что отдал голос за кандидата, которому больше всего верит в нынешней ситуации в стране.
«С этим человеком Россия и дальше будет стабильной, сильной и великой державой. Страна будет прогрессировать во всех направлениях, как во внутренней, так и во внешней политике», - отметил он.
Также спортсмен добавил, что участие в выборах является вкладом в общее будущее страны.
«Нельзя хладнокровно оставаться в стороне, так как у тебя есть выбор повлиять на него. Нужно сохранить тенденцию развития страны, ведь это все делается не за один день. Политикам десятилетиями приходится выстраивать экономику на постепенный рост. Я считаю, что сделал правильный выбор, проголосовав за того кандидата, который необходим нашей стране», - добавил Чудинов.
Ранее на избирательном участке в Чехове проголосовал чемпион мира по боксу Александр Поветкин.