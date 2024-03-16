16 марта 2024, 18:27

«Россия останется великой державой». Чемпион мира по боксу — о выборах президента

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Обладатель чемпионского титула по боксу во втором среднем весе по версии WBA (Super) Федор Чудинов проголосовал на выборах президента России. Он посетил избирательный участок № 4088 в Серпухове.

Чудинов признался, что отдал голос за кандидата, которому больше всего верит в нынешней ситуации в стране.

«С этим человеком Россия и дальше будет стабильной, сильной и великой державой. Страна будет прогрессировать во всех направлениях, как во внутренней, так и во внешней политике», - отметил он.

Также спортсмен добавил, что участие в выборах является вкладом в общее будущее страны.

«Нельзя хладнокровно оставаться в стороне, так как у тебя есть выбор повлиять на него. Нужно сохранить тенденцию развития страны, ведь это все делается не за один день. Политикам десятилетиями приходится выстраивать экономику на постепенный рост. Я считаю, что сделал правильный выбор, проголосовав за того кандидата, который необходим нашей стране», - добавил Чудинов.

Ранее на избирательном участке в Чехове проголосовал чемпион мира по боксу Александр Поветкин.

Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 18:37
«Лучшее будущее для внуков». Узница концлагеря проголосовала на выборах в Солнечногорске
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Бывшая узница фашистского концлагеря Галина Щептева проголосовала на выборах президента России. Она пришла на избирательный участок в Солнечногорске.

«Я пришла проголосовать, чтобы было лучшее будущее у правнуков и внуков. Я постоянно хожу на выборы», - сказала Щептева.

Женщину на выборах сопроводил ее правнук, который учится в Радумльском лицее-интернате имени Василия Татищева. В будущем он также намерен постоянно ходить на выборы и исполнять свой гражданский долг.

«Я сегодня привел свою прабабушку на избирательный участок на выборы Президента России. Бабушку сопровождаю на выборы уже второй раз, она уже в возрасте и ее надо поддерживать», - добавил молодой человек.

Ранее на выборах в Серпухове проголосовал чемпион мира по боксу по версии WBA (Super) во втором среднем весе Федор Чудинов.

Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 17:51
Кадыров проголосовал на выборах в родовом селе Ахмат-Юрт
РИА «Новости»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие в голосовании на выборах президента России в родовом селе Ахмат-Юрт, сообщило РИА «Новости». Свой выбор политик сделал на избирательном участке в школе № 1, где учился прежде.

Участвовать в голосовании глава Чечни приехал вместе с членами семьи. После он поделился впечатления от организации работы участка. По мнению Кадырова, все проходит отлично.

«Праздничное настроение. [Люди] выбирают свое будущее на шесть лет», - отметил чеченский лидер, которого процитировал ТАСС.

В этом году выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В таком формате их организуют впервые. Также почти треть регионов страны может использовать формат дистанционного электронного голосования.

По данным ЦИК на 16:00, явка на выборы в целом по стране с учетом ДЭГ составила 50,36%.

Рамзан Кадыров Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 17:26
Запад обвинили в экстремизме из-за обстрелов ВСУ Белгорода
РИА «Новости»
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Западные страны перешли к экстермизму, пытаясь сорвать президентские выборы в России. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова на выставке «Россия». Она выступила с лекцией «Сила и единство: позитивные изменения в российском обществе», сообщили «Известия».

«Киевский режим наносит удары по Белгороду, чтобы сорвать голосование», - подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что в России изначально знали о намерении Запада препятствовать онлайн-голосованию на выборах президента за рубежом, поэтому власти организовали очный формат. Сейчас многие государственные сайты РФ на фоне избирательной кампании недоступны за рубежом, подчеркнула Захарова.

«Все это Центризбирком просчитывал заранее», - отметила представитель министерства.

Высылка российских дипломатов из западных стран также связана с желанием сорвать голосование, подытожила она.

В США, отмечала Захарова, заготовили пул фейков перед президентскими выборами в России, чтобы запугать людей.

Запад Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 17:21
Уехавшие в Индию россияне проголосовали на выборах президента в штате Уттар-Прадеш
РИА «Новости»
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Жители Индии приняли участие в выборах президента России. Сотрудники консульского отдела провели выездное голосование в штате Уттар-Прадеш, сообщила пресс-служба российского посольства.

Голосование в округе Матхура организовали 15 марта. В нем принял участие 41 гражданин России, по той или иной причине находившийся в штате Уттар-Прадеш.

К выборам президента России присоединился Таиланд. Из-за большого количества желающих участковая избирательная комиссия посольства продлила время голосования.

Президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Явка во второй день голосования превысила 50%. В Москве на избирательные участки пришли почти четыре миллиона человек. В Подмосковье насчитали почти два миллиона проголосовавших.

Индия Выборы президента — 2024

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