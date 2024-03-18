Роскомнадзор раскрыл количество DDoS-атак во время выборов президента

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В ведомстве уточнили, что DDoS-атакам подверглась информационно-коммуникационная инфраструктура. Контрмеры принимал Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора.

Максимальная мощность самой крупной атаки достигла 87 гигабайт в секунду.

«Максимальная длительность - 40 часов 12 минут», - указали в РКН.

В Роскомнадзоре также перечислили страны, ставшие главными источниками DDoS-атак во время президентских выборов. В этот список вошли Германия, Великобритания, США, Финляндия и Литва.

По итогам обработки 100% протоколов победу на выборах одержал действующий глава государства Владимир Путин. Он набрал 87,28% голосов. Занявший второе место кандидат от КПРФ Николай Харитонов получил 4,31% голосов. Третьим стал представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков с результатом 3,85%, а четвертым - председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, набравший 3,20%.

Путин отметил, что избирательная кампания в России прошла цивилизованно и в соответствии с законодательством. Президент выразил надежду, что такой конструктивный подход сохранится и в будущем.