18 марта 2024, 19:04

Роскомнадзор раскрыл количество DDoS-атак во время выборов президента

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Во время президентских выборов на российскую инфраструктуру совершили 497 DDoS-атак. Об этом РИА «Новости» сообщили в Роскомнадзоре.

В ведомстве уточнили, что DDoS-атакам подверглась информационно-коммуникационная инфраструктура. Контрмеры принимал Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора.

Максимальная мощность самой крупной атаки достигла 87 гигабайт в секунду.

«Максимальная длительность - 40 часов 12 минут», - указали в РКН.

В Роскомнадзоре также перечислили страны, ставшие главными источниками DDoS-атак во время президентских выборов. В этот список вошли Германия, Великобритания, США, Финляндия и Литва.

По итогам обработки 100% протоколов победу на выборах одержал действующий глава государства Владимир Путин. Он набрал 87,28% голосов. Занявший второе место кандидат от КПРФ Николай Харитонов получил 4,31% голосов. Третьим стал представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков с результатом 3,85%, а четвертым - председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, набравший 3,20%.

Путин отметил, что избирательная кампания в России прошла цивилизованно и в соответствии с законодательством. Президент выразил надежду, что такой конструктивный подход сохранится и в будущем.

Роскомнадзор Хакеры Технологии Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 18:40
«Победу признаем». Харитонов поздравил Путина с переизбранием
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов поздравил Владимира Путина с победой на выборах. На встрече с главой государства политик отметил, что партия признает его переизбрание.

«Позвольте вас поздравить, победу признаем», - обратился Харитонов к Путину.

Он добавил: все «здравое» мировое сообщество понимает, что во главе страны находится надежный человек.

Выборы президента России проходили в течение трех дней: с 15 по 17 марта. На должность претендовали четыре кандидата: самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии «Новые люди». По итогам обработки 100% протоколов действующий президент России набрал 87,28% голосов. Таким образом Путин стал безоговорочным победителем на выборах.

Российский лидер на встрече с кандидатами заявил, что избирательная кампания прошла в соответствии с законодательством. Он назвал ход мероприятия цивилизованным.

Россия Владимир Путин КПРФ Выборы Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 17:55
Житель Керчи разрисовал и съел свой избирательный бюллетень
РИА «Новости»
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В Керчи мужчина испортил свой избирательный бюллетень и в итоге решил съесть его. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу избиркома Крыма Михаила Малышева.

«Бюллетень был им испорчен, он его порвал и, чтобы не оставить следов, скушал», - рассказал Малышев.

Правоохранители ведут проверку по факту происшествия.

Во время президентских выборов 15–17 марта случались и другие инциденты. К примеру, пенсионерка пришла на избирательный участок с банкой с краской, пояснив, что должна была вылить ее в урну с бюллетенями по заданию неких телефонных кураторов.

Люди проливали в урну зеленку, бензин, даже поджигали двери участков и бросали в них коктейли Молотова. По фактам нарушений возбудили 61 уголовное дело.

По его словам, это произошло 17 марта. Мужчина пробыл в кабинке для голосования довольно долго - около пяти минут, - и это вызвало подозрения членов комиссии. Выяснилось, что избиратель рисовал на бюллетене «определенные знаки».

Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 16:01
Чечня объявила о готовности и дальше следовать курсом президента
РИА «Новости»
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На прошедших выборах россияне избрали на президентский пост самого мудрого и дальновидного политика современности. Таким образом глава Чечни Размзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал победу действующего главы государства Владимира Путина.

«Многонациональный народ нашего Отечества на очередных выборах президента сделал единственно правильный и наиболее достойный выбор кандидатуры на должность главы нашего государства», - написал он.

Чеченский лидер поздравил Путина с рекордно высокими показателями на прошедших выборах. Он заверил, что республика и дальше будет всецело поддерживать курс национального лидера.

«Будучи его верными пехотинцами, мы готовы выполнить его приказ любой сложности и в случае необходимости пожертвовать собой ради суверенитета и благополучия нашего государства», - отметил Кадыров.

На прошедших с 15 по 17 марта выборах президента Путин получил 87,28% голосов. Такие данные привел ЦИК после обработки 100% протоколов. В Кремле назвали голосование уникальным.

Кремль Чечня Рамзан Кадыров Владимир Путин Выборы Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 14:05
Россия отказалась учитывать мнение США по президентским выборам
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США необъективны в оценке выборов президента России, поэтому страна не станет к ним прислушиваться. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге, сообщили «Известия».

Журналисты попросили его прокомментировать негативные высказывания американских политиков о российских выборах. Песков процитировал заявление действующего президента Владимира Путина о том, что негативные заявления США предсказуемы. Соединенный Штаты, по его словам, фактически стали участниками конфликта с Украиной и противниками России.

«Иных оценок, конечно, вряд ли можно было ожидать. Хотя, повторяю, мы категорически с ними не согласны. Наверное, это не то мнение, к которому мы готовы прислушиваться и которое в эти дни для нас важно», - сказал пресс-секретарь президента.

Кандидаты от КПРФ и партии «Новые люди» Николай Харитонов и Владислав Даванков признали победу Владимира Путина. Участник выборов от ЛДПР Леонид Слуцкий заявил об историческом результате голосования.

США Дмитрий Песков Международные отношения Россия Выборы президента — 2024

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