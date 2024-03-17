17 марта 2024, 22:22

Раскрыты результаты дистанционного электронного голосования без Москвы и Калининграда

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Принявшие участие в голосовании на выборах президента России через систему ДЭГ избиратели большинство голосов отдали действующему главе государства Владимиру Путину. Об этом со ссылкой на данные территориальной избирательной комиссии ДЭГ сообщило РИА «Новости».

В приведенных данных не учитывались голоса жителей Москвы и Калининграда, принявших участие в выборах дистанционно.

Владимир Путин набрал 87,4% голосов. На втором месте расположился кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков с результатом 6,28%.

Третье место досталось лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому, за которого проголосовали 3,76% избирателя. Последнее место занял кандидат от КПРФ Николай Харитонов с результатом 2,56%.

Это не окончательные данные, так как пока не поступила информация о данных по голосованию избирателей через систему ДЭГ из Москвы и Калининграда.

Количество избирателей, выбравших для голосования на выборах президента систему Дистанционного электронного голосования, составило почти 4,5 миллиона человек. Об этом заявил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов. Он отметил, что это лучший результат использования удаленной системы голосования не только в России, но и во всем мире.

Россия Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 22:51
«Исторический результат». Слуцкий заявил о победе Путина на выборах
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Владимир Путин победил на президентских выборах в России с историческим результатом. Об этом РИА «Новости» заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Можно, с историческим результатом», - ответил он на вопрос, можно ли считать, что победу одержал Владимир Владимирович.

Отметив, что, по данным российского Центризбиркома, Путин набрал 87,34% голосов после обработки 50,02% протоколов на выборах.

Россия Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 22:48
В Москве не выявили серьезных нарушений на избирательных участках
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В ходе выборов президента России в Москве с 15 по 17 марта серьезных нарушений не наблюдалось. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

«Все три дня прошли без серьезных замечаний, которые могли бы повлиять на итоговые результаты голосования», - сказала она.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в стране обработали 40% бюллетеней.

Глава государства Владимир Путин набрал 88,8% голосов после обработки 70,09% бюллетеней на выборах президента России в Москве. Его соперники представитель от партии ЛДПР Леонид Слуцкий, Владислав Даванков от «Новых людей» и Николай Харитонов от КПРФ по 3,08%, 3,99% и 4,03% соответственно.

Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 22:47
Раскрыта судьба испачканных зеленкой бюллетеней из УИК Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Поврежденные вылитой в избирательную урну зеленкой бюллетени на одном из избирательных участков Москвы учтут при подсчете голосов на выборах президента России, если удастся разглядеть отметку, которую поставил избиратель. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Он добавил, что в урне, куда вылили жидкость зеленого цвета, находились 114 бюллетеней.

«Экспериментальным путем было установлено, что это будет читаться. Поэтому мы можем говорить, что с большой долей вероятности они будут учтены», - заявил Реут, отвечая на вопрос об использовании поврежденных бюллетеней в подсчетах.

Хулиганские акции с поджогами и вливания красящих жидкостей в урны с бюллетенями прошли в 20 регионах России в первый и второй дни голосования. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что серьезно пострадали 214 бюллетеней.

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова не исключила, что на участках, которые пострадали от нападениям провокаторов проведут повторное голосование. Она отметила, что окончательно этот вопрос пока не решен.

Поврежденные вылитой в избирательную урну зеленкой бюллетени на одном из избирательных участков Москвы учтут при подсчете голосов на выборах президента России, если удастся разглядеть отметку, которую поставил избиратель. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Поджоги Россия Выборы Выборы президента — 2024 Москва
17 марта 2024, 22:46
Путин увеличил рекордный отрыв после обработки более 50% протоколов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Центризбирком опубликовал новые данные результатов голосования на выборах президента России. После обработки 50,02% протоколов действующий глава страны Владимир Путин лидирует с 87,34%.

Николай Харитонов к этому часу набрал 4,11% голосов, Владислав Даванков - 4,01%, Леонид Слуцкий - 3,11%.

Ранее Владимира Путина с победой поздравили зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев , глава ДНР Денис Пушилин и папа римский Франциск.

Выборы длились три дня: с 15 по 17 марта. В 21:00 по московскому времени закрылись последние участки в Калининградской области, после чего начался подсчет голосов. Общая явка избирателей превысила 74%.

Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024

Новости по теме