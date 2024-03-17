Раскрыты результаты дистанционного электронного голосования без Москвы и Калининграда

В приведенных данных не учитывались голоса жителей Москвы и Калининграда, принявших участие в выборах дистанционно.

Владимир Путин набрал 87,4% голосов. На втором месте расположился кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков с результатом 6,28%.

Третье место досталось лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому, за которого проголосовали 3,76% избирателя. Последнее место занял кандидат от КПРФ Николай Харитонов с результатом 2,56%.

Это не окончательные данные, так как пока не поступила информация о данных по голосованию избирателей через систему ДЭГ из Москвы и Калининграда.

Количество избирателей, выбравших для голосования на выборах президента систему Дистанционного электронного голосования, составило почти 4,5 миллиона человек. Об этом заявил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов. Он отметил, что это лучший результат использования удаленной системы голосования не только в России, но и во всем мире.