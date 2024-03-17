«Ради детей и молодежи». Майданов проголосовал на выборах в Подмосковье

«Молодежь - это то, что является будущим нашей страны, так что сегодня на выборы идут с маленькими детьми, которые еще не могут голосовать, но уже привыкают к главному правилу: ты не должен оставаться в стороне от своего народа, от своей родины, и от твоего голоса зависит будущее», - поделился собеседник.

По словам Майданова, россияне влияют на будущее своей страны. Сейчас нет места безразличию, поскольку ничего не изменить, если сидеть на диване, подытожил парламентарий.

Ранее в Видном проголосовал депутат Госдумы , хоккеист Вячеслав Фетисов. Он назвал участие в выборах долгом каждого россиянина.