02 февраля 2024, 13:33

Рада Русских подала в ЦИК 476 подписей вместо 300 тысяч

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Бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских представила в Центризбирком России 476 подписей в свою поддержку вместо минимальных 300 тысяч. Об этом заявил член ЦИК Николай Левичев на заседании, состоявшемся 2 февраля.

«Направить кандидату на должность президента <…> извещение о выявленных недостатках в документах», - указали в постановлении после предоставления Русских подписей.

В числе недостатков ЦИК назвал отсутствие документа, который подтверждает оплату изготовления подписных листов, протокола об итогах сбора подписей и списка лиц, их собиравших.

Избирательная комиссия уже зарегистрировала четырех кандидатов : Владимира Путина, Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Решение о регистрации или отказе в ней в отношении других кандидатов примут до 10 февраля.

Рада Русских заявила о желании баллотироваться на высший государственный пост в конце 2023 года. Блогер сообщила в соцсетях, что планирует участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

По данным ЦИК, в России на 1 января право голосовать имеют 112,3 миллиона избирателей. Почти два миллиона россиян с правом голосам находятся за границей. Больше всего избирателей проживают в Москве - 7,6 миллиона человек.

Россия Выборы президента РФ
31 января 2024, 19:54
Прием подписей для регистрации кандидатов в президенты России завершился
РИА «Новости»
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Центральная избирательная комиссия 31 января завершила прием подписей, которые претенденты от непарламентских партий и самовыдвиженцы должны были представить для регистрации кандидатами на президентских выборах. Об этом сообщил «Коммерсант».

ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов на пост главы государства. Среди них действующий лидер России Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»).

В процессе проверки в настоящее время находятся подписи, которые предоставили Борис Надеждин («Гражданская инициатива»), Сергей Малинкович («Коммунисты России») и Рада Русских (самовыдвиженец).

О своем решении сняться с предвыборной гонки ранее заявили основатель «Российской партии свободы и справедливости» Андрей Богданов и председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин.

Выбыл из нее самовыдвиженец Анатолий Баташев, не набравший нужное количество подписей. Ирина Свиридова, которую выдвинула непарламентская Демократическая партия России, ранее уведомила ЦИК, что не планирует сдавать документы на регистрацию.

По действующему российскому законодательству сбор подписей избирателей для регистрации выдвиженцев от парламентских партий не нужен.

Тем, кого выдвигают от непарламентских партий, требуется собрать не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей, а самовыдвиженцам - минимум 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей.

ЦИК должен принять окончательное решение о регистрации кандидатов не позднее 10 февраля. Выборы президента страны пройдут с 15 по 17 марта.

ЦИК РФ Выборы президента — 2024
30 января 2024, 14:33
Бабурин вышел из президентской гонки и призвал поддержать Путина
РИА «Новости»
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Кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин сдал в Центризбирком подписи за свое выдвижение, но объявил о выходе из предвыборной гонки. Об этом сообщили «Известия».

«Я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента Российской Федерации. И не просто снимаю кандидатуру - в трудный для Родины час не время дробить силы народа», - сказал он.

Политик заявил, что партия РОС решила поддержать Владимира Путина.

Сергея Бабурина выдвинули 24 декабря.

На выборах президента России в 2018 году он набрал 1,05% голосов и занял восьмое место. Политик выступал за равенство и духовность, призывал поддержать русский народ. Когда объявили результаты голосования, он поздравил Владимира Путина с победой.

В общей сложности Центризбирком принял документы 11 возможных кандидатов в президенты. Среди них лидер - ЛДПР Леонид Слуцкий и политик Борис Надеждин. КПРФ выдвинула Николая Харитонова , «Новые люди» - Владислава Даванкова.

ЦИК РФ Выборы Выборы президента — 2024
30 января 2024, 13:12
Песков не стал отвечать на вопрос о предвыборной кампании Путина
РИА «Новости»
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В Кремле не стали отвечать на вопрос о содержании предвыборной кампании Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков переадресовал все связанные с этим вопросы в его избирательный штаб. Об этом он сказал в ходе традиционного брифинга для журналистов.

Песков пояснил, что работа на президентском посту является для Путина приоритетом. На мероприятия, связанные с выборами, остается не так много времени.

«Дело в том, что график президента, конечно, чрезвычайно важен и это основной приоритет, поэтому в этом графике не так много времени остается на предвыборные мероприятия», - добавил представитель Кремля.

У Путина ежедневно запланированы встречи, поездки, посещение крупных мероприятий, подытожил Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин Выборы президента РФ
29 января 2024, 13:36
ЦИК презентовал слоган выборов президента России в 2024 году
РИА «Новости»
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У предстоящих выборов президента России появился слоган. Его на заседании Центральной избирательной комиссии озвучила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, он звучит как «Вместе мы сила - голосуем за Россию!».

Памфилова напомнила, что в понедельник стартовал второй этап информирования избирателей в рамках кампании. Глава ЦИК отметила, что он начнется с этим слоганом.

«У каждого избирателя появится возможность и право ознакомиться с кандидатами, которые зарегистрировал ЦИК», - сказала он.

Памфилова отметила, что 10 тысяч заявок поступили на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в марте. Председатель комиссии подчеркнула, что для большого числа избирателей это хороший вариант.

Путина зарегистрировали кандидатом в президенты в качестве самовыдвиженца. Памфилова подчеркивала, что ЦИК принял это решение единогласно.

Элла Памфилова Россия Выборы президента — 2024

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