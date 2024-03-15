Работу дистанционного голосования оценили в Подмосковье
Дистанционное электронное голосование в Подмосковье проходит со 100% анонимностью. Об этом заявил депутат Государственной думы Александр Коган, оценивая работу Центра общественного наблюдения за выборами в Одинцове.
«Анонимность - 100%. Мы абсолютно уверены в том, что здесь соблюдаются все принципы тайного голосования», - сказал он.
Депутат указал, что в Московской области значительно повысили уровень доверия к цифровизации благодаря созданному по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева сайту «Добродел». Поэтому в регионе зафиксировали очень большое количество желающих проголосовать в режиме онлайн.
Также Коган отметил, что в Подмосковье каждый наблюдатель может в интернете посмотреть, как организован процесс электронного голосования. Для этого ему присвоили специальный код, который позволяет отслеживать ход голосования.
Организацию ДЭГ положительно оценил председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.