Работу дистанционного голосования оценили в Подмосковье

«Анонимность - 100%. Мы абсолютно уверены в том, что здесь соблюдаются все принципы тайного голосования», - сказал он.

Депутат указал, что в Московской области значительно повысили уровень доверия к цифровизации благодаря созданному по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева сайту «Добродел». Поэтому в регионе зафиксировали очень большое количество желающих проголосовать в режиме онлайн.

Также Коган отметил, что в Подмосковье каждый наблюдатель может в интернете посмотреть, как организован процесс электронного голосования. Для этого ему присвоили специальный код, который позволяет отслеживать ход голосования.

Организацию ДЭГ положительно оценил председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.