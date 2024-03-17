Путину уже доложили о первых результатах президентских выборов
Владимиру Путину уже доложили о первых результатов на президентских выборах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Ну, а как вы думаете. Утаили что ли», - заявил он журналистам.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата - представитель от партии ЛДПР Леонид Слуцкий, Николай Харитонов от КПРФ, Владислав Даванков от «Новых людей» и Владимир Путин в качестве самовыдвиженца.