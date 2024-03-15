15 марта 2024, 19:19

Путин проголосовал на выборах президента

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Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин отдал свой голос на президентских выборах в формате онлайн. Выбор он сделал в своей резиденции в Ново-Огареве.

В электронном формате свой выбор сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и мэр Москвы Сергей Собянин.

По данным ЦИК, в первый день голосования явка избирателей на президентских выборах, по данным на 18:00, превысила 25%.

Выборы президента России пройдут 15 по 17 марта.

В новых регионах голосование стартовало досрочно, в нем приняли участие более двух миллионов человек.

Владимир Путин Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 18:02
Более 1,5 млн москвичей проголосовали на выборах через ДЭГ
РИА «Новости»
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Более 1,5 миллиона человек в Москве приняли участие в президентских выборах через дистанционное электронное голосование. Об этом сообщил «Ведомостям» глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

На заседании штаба в 15:30 по московскому времени председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что в голосовании приняли участие 2,3 миллиона жителей города. По ее словам, ДЭГ пользуется у избирателей беспрецедентной популярностью.

«При этом система электронного голосования Москвы выдерживает высокую нагрузку и показывает хорошие результаты при наплыве избирателей», - отметила Кириллова.

По словам Ковалева, выборы главы государства традиционно пользуются самым высоким спросом у жителей столицы. Руководитель общественного штаба напомнил, что москвичи могут отдать голос на странице elec.mos.ru и на избирательных участках.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже проголосовал на президентских выборах. Глава столицы сообщил, что отдал голос онлайн, и назвал электронную систему очень удобной.

Выборы президента — 2024 Москва
15 марта 2024, 17:37
Кот Кузя стал наблюдателем на избирательном участке на Ямале
Unsplash
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Необычный наблюдатель появился на избирательном участке в поселке Тазовский на Ямале. За голосованием на президентских выборах следит кот Кузя, сообщило «Ямал-Медиа».

Хозяин кота, член участковой избирательной комиссии Аким Лапсуй, подобрал питомца на улице шесть лет назад. Мужчина заметил бездомного котенка возле избирательного участка, когда шел с голосования на президентских выборах 2018 года.

На этот раз Лапсуй взял Кузю на работу в качестве талисмана. Хозяин кота отметил, что животное следит за порядком на участке и поднимает настроение избирателям.

«Его уже много кто погладил сегодня. Многие удивились, увидев его здесь», - сообщил РИА «Новости» член УИК.

Лапсуй добавил, что решил не оставлять питомца на работе до закрытия избирательного участка, поскольку Кузя немного устал.

Голосование на выборах президента России продлится до 17 марта включительно. По данным на 16:00 15 марта, явка превысила 23%.

Коты Животные Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 17:35
Сальдо заявил о решимости херсонцев голосовать, несмотря на обстрелы
РИА «Новости»
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Попытки киевского режима помешать ходу голосования на выборах президента России в Херсонской области не дали эффекта, на который рассчитывал противник, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что поток избирателей не уменьшается, как бы того ни хотел противник страны.

По его данным, в Каховке в результате обстрела пострадало здание, где проходило голосование. Жители травм не получили.

В Горностаевке из-за атак ВСУ повредило фасады нескольких домов, разбило окна и порвало линию электропередач. Электроснабжение в населенном пункте уже восстановили.

В Брилевке был прилет в сельсовет, где располагался избирательный участок. Ранения в результате получили двое мирных жителей - женщина и мужчина. Им оказывают помощь.

В Скадовске возле ДК взорвалось заложенное в урну самодельное взрывное устройство. К счастью, из-за дождя расположенные рядом скамейки пустовали, добавил Сальдо. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Но решимость херсонцев принять участие в выборе лидера своей страны непоколебима - поток избирателей не уменьшается », - подчеркнул глава области.

По его словам, повреждение участок не помешает процессу: комиссии будут работать, применяя другие формы голосования: на придомовых территориях и на дому.

«Принимаются дополнительные меры безопасности», - заключил он.

Владимир Сальдо Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 17:27
Неудачную попытку поджечь избирательный участок в Петербурге сняли на видео
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В Санкт-Петербурге произошла попытка поджога одного из избирательных участков, расположенного в школе на Варшавской улице. Видео момента неудачного метания коктейля Молотова то ли в дверь, то ли в вывеску здания появилось в распоряжении «360».

На кадрах девушка, которая решила устроить эту провокацию, сначала сидела неподалеку от школы, занимаясь подготовкой орудия преступления.

Затем она подбежала к зданию и, поднявшись по ступенькам, кинула его в вывеску, но «коктейль» просто отскочил и упал на землю. Тогда девушка снова схватила бутылку и метнула второй раз. Емкость отлетела и упала с крыльца под окна школы. Началось возгорание.

После этого девушка бросилась с места преступления, но к ней сразу же направился мужчина, ставший очевидцем попытки поджога. Затем ее передали сотрудникам полиции.

О случившемся уже проинформировали ЦИК. Председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин сообщил, что в результате произошедшего никто не пострадал. Идет проверка.

По данным Shot , избирательный участок пыталась поджечь 22-летняя студентка. Она учится на четвертом курсе одного из городских вузов. В Петербург переехала из Благовещенска. Теперь ее ждет уголовная ответственность.

Выборы президента — 2024

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