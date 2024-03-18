Путин оставил соперников позади, набрав 87,17% голосов
На президентских выборах в России обработали 70% протоколов. Согласно данным ЦИК, глава государства Владимир Путин набрал 87,17% голосов.
Николай Харитонов набрал 4,10% голосов, Владислав Даванков - 4,08%, Леонид Слуцкий - 3,15%.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил Путина с победой на выборах. Также свои поздравления главе государства направили Папа римский Франциск и глава ДНР Денис Пушилин.
Выборы проводили в России в трехдневном формате: с 15 по 17 марта. Общая явка избирателей превысила 74%. Глава ЦИК Элла Памфилова высоко оценила работу всех членов избирательных комиссий.
На президентских выборах в России обработали 70% протоколов. Согласно данным ЦИК , глава государства Владимир Путин набрал 87,17% голосов.