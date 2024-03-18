Путин назвал россиян источником власти в стране

«Мы защитим свободу нашего народа и суверенитет и право выбирать свое будущее. Именно народ и только народ России - единственный источник власти в нашей стране», - заявил он.

До этого российский лидер отметил, что Россия должна стать крепче, сильнее и эффективнее. По его мнению, для этого имеются все условия.

Путина уже поздравил с победой на выборах президент Венесуэлы Николас Мадуро , назвавший это «триумфом», и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, отметивший радость сербского народа за своего русского друга.

«Историческим результатом» назвал происходящее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

По данным российского Центризбиркома, Путин набрал 87,34% голосов после обработки 50,02% протоколов на выборах.