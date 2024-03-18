18 марта 2024, 00:00

Путин назвал россиян источником власти в стране

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин назвал народ единственным источником власти в РФ. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы защитим свободу нашего народа и суверенитет и право выбирать свое будущее. Именно народ и только народ России - единственный источник власти в нашей стране», - заявил он.

До этого российский лидер отметил, что Россия должна стать крепче, сильнее и эффективнее. По его мнению, для этого имеются все условия.

Путина уже поздравил с победой на выборах президент Венесуэлы Николас Мадуро , назвавший это «триумфом», и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, отметивший радость сербского народа за своего русского друга.

«Историческим результатом» назвал происходящее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

По данным российского Центризбиркома, Путин набрал 87,34% голосов после обработки 50,02% протоколов на выборах.

Россия Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 00:13
Путин назвал задачи на новом сроке
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин заявил, что решение вопросов специальной военной операции на Украине и укрепление обороноспособности страны вошли в число задач его нового срока. Об этом он сказал в своем обращении.

Путин также заявил о невозможности подавить волю и сознание российского народа. По его словам, ни у кого в истории это не получилось сделать. И в будущем это не изменится, подчеркнул президент.

Российский лидер добавил, что единственным источником власти в стране является народ. Руководство РФ сделает все, чтобы защитить его свободу, суверенитет и право самим выбирать свое будущее.

Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 00:12
Путин заявил о невозможности подавить волю и сознание россиян
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин заявил, что ни у кого не получится подавить волю и сознание россиян. По его мнению, так было в прошлом, есть сейчас и будет в будущем.

«Кто бы ни хотел подавить нашу волю, сознание, ни у кого в истории это не получилось, сейчас не получилось и не получится никогда», - заявил президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что единственным источником власти в РФ я вляется российский народ. По его словам, государство защитит свободу народа, суверенитет и право выбирать свое будущее.

Ранее стало известно, что по результатам обработки 60% бюллетеней Путин побеждает на выборах с результатом 87,26% голосов.

Россия История Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 00:09
Путин оставил соперников позади, набрав 87,17% голосов
РИА «Новости»
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На президентских выборах в России обработали 70% протоколов. Согласно данным ЦИК, глава государства Владимир Путин набрал 87,17% голосов.

Николай Харитонов набрал 4,10% голосов, Владислав Даванков - 4,08%, Леонид Слуцкий - 3,15%.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил Путина с победой на выборах. Также свои поздравления главе государства направили Папа римский Франциск и глава ДНР Денис Пушилин.

Выборы проводили в России в трехдневном формате: с 15 по 17 марта. Общая явка избирателей превысила 74%. Глава ЦИК Элла Памфилова высоко оценила работу всех членов избирательных комиссий.

На президентских выборах в России обработали 70% протоколов. Согласно данным ЦИК , глава государства Владимир Путин набрал 87,17% голосов.

Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 23:48
Мадуро поздравил Путина с победой на выборах
РИА «Новости»
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Президен Венесуэлы Николас Мадуро поздравил действующего лидера России Владимира путина с победой на выборах. Поздравление опубликовал МИД страны.

По данным ЦИК, после обработки 60% бюллетеней, лидирует Владимир Путин. К этому часу он набрал более 87%.

Венесуэла Николас Мадуро Выборы Выборы президента — 2024

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