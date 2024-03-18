18 марта 2024, 09:56

Путин набрал 86,50% голосов после обработки всех бюллетеней в Подмосковье

РИА «Новости»
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Владимир Путин победил на выборах президента России в Подмосковье с 86,50% голосов по итогам подсчета 100% протоколов. Данные результатов голосования опубликовали в информцентре ЦИК.

Голосование по всей России проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов в Московской области стало известно, что за Путина голоса отдала большая часть избирателей - 86,50%.

Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов набрал 5,09% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков - 4,21%, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий - 3,04%.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на выборах. Обращения к главе государства также направили власти Кубы , Венесуэлы и папа римский.

Однако в Польше назвали президентские выборы в России незаконными из-за проведенного в Донбассе голосования. Великобритания вообще обвинила российского лидера в том, что он якобы украл выборы.

Россия Владимир Путин Выборы Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 09:22
Более 300 тысяч россиян проголосовали за рубежом по состоянию на 08:30 по Москве
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За рубежом в президентских выборах по состоянию на 08:30 по московскому времени приняли участие более 372 тысяч человек. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала в эфире Первого канала.

По ее словам, последние избирательные участки за рубежом закрылись в 05:00 по Москве. Пока окончательного результата по голосованию там нет.

«На сегодня на момент 8:30 по московскому времени, по предварительным данным, приняли участие в выборах 372 тысячи 779 человек», - уточнила дипломат.

Она добавила, что это еще не окончательные данные. Но уже назвала этот результат беспрецедентным.

МИД Польши назвал президентские выборы в России незаконными из-за проведенного в Донбассе голосования. Власти страны отказались признавать результаты на тех территориях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения в «нелегитимности» выборов незаконными. По его словам, на это указывает огромный уровень поддержки действующего главы государства России Владимира Путина.

Первый канал Мария Захарова Выборы президента — 2024 Москва
18 марта 2024, 09:04
Песков ответил на обвинения в «нелегитимных» президентских выборах в России
РИА «Новости»
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Колоссальный уровень поддержки действующего президента России Владимра Путина говорит о необоснованных заявлениях насчет нелегитимности выборов. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Невероятный уровень поддержки населения - это лучшее свидетельство того, что все спекуляции на тему нелегитимности выборов не имеют оснований», - высказался официальный представитель Кремля.

Он отметил, что Путин набрал около 87% голосов после 24 лет во власти. Песков назвал этот результат беспрецедентным.

Незаконными президентские выборы в России назвали в министерстве иностранных дел Польши. Главным аргументом стало то, что голосование организовали в Донбассе. Дипведомство также отметило, что россиянам в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии дали возможность поучаствовать в выборах. Польша не признает результаты голосования на этих территориях, уточнили в МИД.

Кремль Дмитрий Песков Владимир Путин Выборы Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 07:54
Путин набрал 85,13% голосов после обработки всех протоколов в Москве
РИА «Новости»
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В Москве обработали 100% протоколов. По данным ЦИК, российский лидер Владимир Путин набрал 85,13% голосов.

В Москве обработали 100% протоколов. По данным ЦИК , российский лидер Владимир Путин набрал 85,13% голосов.

Центризбирком уточнил, что всего работало 128 территориальных избирательных комиссий. По итогам подсчетов все протоколов по столице Владимир Путина набрал 85,13%.

Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков - 6,65%. Представляющий партию КПРФ Николай Харитонов - набрал 3,84% голосов. А Леонид Слуцкий от ЛДПР - 2,83%.

По данным на 08:00 по московскому времени, обработали уже 99,67% голосов по всей России. К этому часу Путин набрал 87,32% голосов. Далее с 4,30% идет Харитонов. Еще 3,82% у Даванкова. Замыкает этот список Слуцкий с 3,20%

Владимир Путин Выборы президента — 2024 Москва
18 марта 2024, 07:03
Польша назвала президентские выборы в России незаконными
РИА «Новости»
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Выборы президента России назвали незаконными из-за голосования в Донбассе и недопуска наблюдателей ОБСЕ. МИД Польши заявил об этом на своем сайте.

«Президентские выборы в России не являются законными, демократическими и честными. <…> Польша последовательно и решительно осуждает подобные действия», - заявила пресс-служба.

Польское дипведомство объяснило позицию страны тем, что голосование организовали в Донбассе, россиянам дали право принять участие в выборах на территории Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Страна объявила, что не признает результаты на этих территориях. Министерство также осудило решение не приглашать на выборы наблюдателей ОБСЕ.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс обвинил российского лидера в том, что он якобы украл выборы. В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала ему заняться проблемами своей страны, например, отыскать давно не появлявшуюся на публике принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон.

Международные отношения Россия Польша Выборы президента — 2024

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