Путин набрал 86,50% голосов после обработки всех бюллетеней в Подмосковье

Голосование по всей России проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов в Московской области стало известно, что за Путина голоса отдала большая часть избирателей - 86,50%.

Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов набрал 5,09% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков - 4,21%, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий - 3,04%.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на выборах. Обращения к главе государства также направили власти Кубы , Венесуэлы и папа римский.

Однако в Польше назвали президентские выборы в России незаконными из-за проведенного в Донбассе голосования. Великобритания вообще обвинила российского лидера в том, что он якобы украл выборы.