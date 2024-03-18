Путин набрал 85,13% голосов после обработки всех протоколов в Москве
В Москве обработали 100% протоколов. По данным ЦИК, российский лидер Владимир Путин набрал 85,13% голосов.
В Москве обработали 100% протоколов. По данным ЦИК , российский лидер Владимир Путин набрал 85,13% голосов.
Центризбирком уточнил, что всего работало 128 территориальных избирательных комиссий. По итогам подсчетов все протоколов по столице Владимир Путина набрал 85,13%.
Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков - 6,65%. Представляющий партию КПРФ Николай Харитонов - набрал 3,84% голосов. А Леонид Слуцкий от ЛДПР - 2,83%.
По данным на 08:00 по московскому времени, обработали уже 99,67% голосов по всей России. К этому часу Путин набрал 87,32% голосов. Далее с 4,30% идет Харитонов. Еще 3,82% у Даванкова. Замыкает этот список Слуцкий с 3,20%