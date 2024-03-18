Путин набрал 81,65% голосов в Петербурге

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За Владислава Даванкова проголосовали 7,01%, за Леонида Слуцкого - 5,13%, за Николая Харитонова - 3,49%. Участие в выборах приняли 74,40% избирателей.

В Московской области по итогам обработки всех бюллетеней Владимир Путин набрал 86,50% голосов, в Москве - 85,13%.

С победой на выборах Путина уже поздравили лидер КНДР Ким Чен Ын , президент Венесуэлы Николас Мадуро , власти Кубы , а также папа римский. Глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик отметил, что сербский народ рад таким результатам голосования.

Поздравления не стали отправлять Соединенные Штаты и Германия , а Польша заявила, что выборы в России якобы не были законными.