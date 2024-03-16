16 марта 2024, 14:51

Провокацию с зеленкой предотвратили на избирательном участке в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге женщина принесла на избирательный участок зеленку. После жалобы очевидца ее задержали, сообщил Центр общественного наблюдения Свердловской области.

Провокацию предотвратили в гимназии № 13 на улице Карла Маркса. Подозрительную женщину заметили в коридоре и позвали правоохранителей.

«Наш избиратель сообщила, что при входе на избирательный участок она заметила женщину, открывающую бутылек с зеленкой. Эту информацию мы передали сотрудникам полиции, которые оперативно ее задержали и не допустили провокации», - сказала председатель УИК № 1550 Алена Левина.

Женщина успела разлить зеленку в холле перед входом на избирательный участок. Краска попала на скамейку, дверь и пол. Ни бюллетени, ни другие документы не пострадали.

Зеленку принесли на избирательный участок в Ижевске. Член комиссии от КПРФ пыталась залить красящим антисептиком комплекс обработки избирательных бюллетеней.

Екатеринбург Полиция Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 15:34
Россияне выстроились в очередь на избирательных участках в Таиланде
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Россияне выстроились в очереди на избирательных участках в Королевстве Таиланд. Желающих оказалось настолько много, что посольство решило продлить время голосования. Об этом сообщили в МИД России.

Участковая избирательная комиссия посольства РФ в Таиланде направила дополнительных сотрудников в пункт проведения выездного голосования. Они взяли с собой запасные бюллетени.

«Принято решение продлить время голосования 16 марта на два часа, до 20:00 по местному времени», - подчеркнули в ведомстве.

В МИД добавили, что посольство рассматривает возможность продления работы избирательных участков еще на два часа - до максимально допустимого законом предела при необходимости.

По данным на 15:14 по московскому времени, явка избирателей по России составила 45,57%.

Жители Мариуполя поддержали выборы президента. В городе по такому случаю провели автопробег и мини-кросс среди школьников.

Россия Таиланд МИД РФ Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 15:26
Явка на выборах президента России превысила 47%
РИА «Новости»
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Во второй день президентских выборов 16 марта явка избирателей в целом по стране на 15:14 по московскому времени составила 47,64%. Данные привел ЦИК.

По состоянию на 13:35 по московскому времени показатель явки держался на уровне 40,05%.

На федеральной платформе дистанционного электронного голосования по состоянию на 15:16 проголосовали свыше четырех миллионов избирателей.

Президентские выборы в России проходят с 15 по 17 марта, голосование длится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий.

Ранее стало известно, что специалисты отразили более 90 тысяч кибератак на порталы Госуслуг и Центризбиркома в ходе первого дня голосования. Злоумышленники пытались оказать влияние на дистанционное электронное голосование.

Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 15:16
Захарова пригрозила послу Великобритании за вмешательство в выборы
РИА «Новости»
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Посольство Великобритании отказалось признавать выборы президента в Крыму и Донбассе. Представитель МИД России Мария Захарова предупредила коллег о вызове посла за такие заявления. Она написала об этом в Telegram-канале.

Дипломаты опубликовали в соцсетях пост о якобы отсутствии у России оснований для проведения выборов в Крыму и новых регионах. Захарова назвала такое заявление примером слабоумия и отваги.

«У меня к британскому посольству следующий вопрос: ваш посол давно на Смоленской площади не был? Нам его видеть удовольствия не доставляет, но для профилактики можем и вызвать, если подобное не прекратится», - сказала она.

Представитель МИД объяснила «истерику Лондона» тем, что выборы как в России, так и за ее пределами проходят штатно и с высокой явкой. Мария Захарова напомнила, что жители Крыма решили присоединиться к России в 2014 году, а Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей - спустя восемь лет. По ее мнению, в Великобритании не смогли смириться с их волеизъявлением.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Во второй день голосования явка превысила 40%. На ресурсы Центризбиркома и портал госуслуг совершили более 90 тысяч кибератак.

Великобритания Дипломатия Мария Захарова Крым Донбасс Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 14:44
Мексиканский наблюдатель указал на преимущества трехдневного голосования
РИА «Новости»
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Трехдневное голосование на выборах президента России позволяет избирателям определиться. Об этом РИА «Новости» сказал мексиканский наблюдатель Навор Альберто Рохас Мансера.

«Очень интересная выборная система, в вашей стране она меня очень привлекла. Подход к выборам с точки зрения трехдневного голосования говорит о том, что у граждан России много времени для того, чтобы определиться с выбором», - отметил он.

Выборы президента стартовали 15 марта в 08:00 и завершатся 17 марта в 20:00. По состоянию на 13:35 субботы, 16 марта, явка по всей России превысила 40%. В ЦИК подчеркивали, что голосование проходит в штатном режиме.

Высокий уровень организации выборов в России отметил французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян. Он заявлял, что не получал жалоб от избирателей или других наблюдателей.

Выборы президента — 2024

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