17 марта 2024, 15:22

Проходящие в России выборы сделали максимально доступными для инвалидов

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Участие людей с инвалидностью в голосовании очень важно. Многие годы в России реализовалась программа «Доступная среда», но этого недостаточно. Необходимо проводить работу по информационному вовлечению россиян с ограничениями по здоровью. Об заявил член Центризбиркома Николай Левичев.

Он подчеркнул, что на выборы президента России в 2024 году сделали максимально доступными для избирателей с инвалидностью.

«Впервые за счет федерального бюджета выделили 436 помещений для голосования людей с инвалидностью 93% комнат для голосования разместили на первых этажах, 65% оборудовали для инвалидов по зрению Разместили специальные информационные материалы, включая специальный свет, шрифт и трафареты», - перечислил Левичев.

Президент Всероссийского общества слепых Владимир Ситкин заявил, что получил положительные отзывы об организации голосования из всех регионов России. Он подчеркнул, что организация приняла посильное участие и сделала все, чтобы избиратели с ограничениями могли принять участие в выборах «Мы оказали содействие всем тем кто не смог проголосовать Многие инвалиды наши по зрению воспользовались ДЭГ что еще раз подтвердило что смартфон необходим для инвалидов прежде всего по зрению», - заявил он.

О необходимости увеличения числа жестовых переводчиков заявил врио президента Всероссийского общества глухих Ильфат Кудакаев. Он пояснил, что члены его организации жаловались на нехватку информации, но этот вопрос удалось решить.

«Участники нашего сообщества имеют возможность получать смартфоны, что тоже помогает в голосовании. Чаще стали привлекаться жестовые переводчики и глухие с удовольствием принимают участие в дискуссиях», - отметил он.

Заместитель председателя Общероссийской организации военных инвалидов «ВоИн» Владимир Вшивцев заявил, что впервые столкнулся с информационным вбросом из западных стран, которые поставили под сомнение участие инвалидов в выборах.

«Им показалось смешным, что слепые участвуют в голосовании. Но все округа показали, что созданы все условия, чтобы все получили возможность отдать свой голос на выборах президента. Я горд, что родился и живу в России», - добавил участник встречи.

По последним данным Центральной избирательной комиссии, к 15:00 воскресенья, 17 марта, явка на выборах по стране увеличилась до 67,36%. Это общее количество проголосовавших из пришедших на участки и использовавших систему ДЭГ.

Россия Инвалиды Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 15:16
Очная явка в Подмосковье к 15:00 превысила 62%
РИА «Новости»
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Явка на избирательных участках в Московской области к 15:00 17 марта превысила 62%. Проголосовало более 3,3 миллиона человек, сообщили в Мособлизбиркоме.

«По состоянию на 15:00 на территории Московской области явка избирателей составила на избирательных участках 3 326 348 человек (62,15%)», - уточнили в избирательной комиссии.

Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 15:12
Власти назвали фейком сообщения о взрывах в Курске
РИА «Новости»
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Украинские провокаторы в Сети распространяют информацию о взрывах в центре Курска, чтобы помешать выборам президента России. Об этом в Telegram-канале сообщило правительство Курской области.

«ЦИПсО не оставляет попытки посеять панику в Курской области во время голосования. Сеть подконтрольных каналов вбрасывает фейки про якобы взрывы в центре Курска», - говорится в заявлении.

Власти региона порекомендовали доверять только официальной информации. Жителей Курской области попросили быть бдительными и сообщать о подозрительных объектах по номеру 112.

Ранее проукраинские провокаторы распространяли аналогичный фейк про взрывы на одном из избирательных участков в Белгороде.

Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 15:02
Живущему в лесу Башкирии отшельнику устроили выездное голосование
РИА «Новости»
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Выездное голосование устроили члены избирательной комиссии башкирского села Усмангали для живущего в лесу 90-летнего отшельника Кинзягулы Салимгареева. Об этом сообщило агентство «Башинформ» со ссылкой на члена УИК Алию Сафуанову.

Собеседница журналистов пояснила, что выездная комиссия добралась до дома отшельника на снегоходах. Она добавила, что избиратель принял гостей хорошо и поблагодарил за организацию, «Сказал, что проголосовал за тех, кто поддерживает нашу страну, чтобы в России все было хорошо. Еще он знает, что осенью опять будут выборы, сказал, что будет ждать», - рассказала Сафуанова.

Кинзягула Салимгареев - житель бывшей деревни Субхангулово, которая пришла в запустение при Хрущеве. Населенный пункт признали бесперспективным, жителям посоветовали переехать. Мужчина оказался единственным, кто решил остаться в своем доме. Салимгареев неоднократно говорил, что ему, как охотнику, лучше находиться ближе к зверям.

По данным избиркома Башкортостана , к 15:00 воскресенья 17 марта явка в регионе составила 78,46% В целом по России к 13:00 число проголосовавших на выборах составило 65,07% с учетом ДЭГ.

Башкирия Россия Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 14:40
Наблюдатели из Турции, ЮАР, Египта и других стран приехали на выборы в Одинцово
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На избирательный участок в Одинцово прибыла делегация из 30 международных наблюдателей, в том числе представители Турции, Непала, Сербии, Венгрии, Черногории, ЮАР и других стран. Член Центризбирорма Непала Хакал Рамеш заявил «360», что голосование на президентских выборах идет активно.

«Это мой первый приезд в Россию. До этого мы посетили шесть избирательных участков в Москве и сегодня еще три. Здесь все очень хорошо организовано. В Одинцове три избирательные комиссии из-за высокой плотности населения. Все очень аккуратно, впечатления остались положительные. Единственный мандат, который у нас есть, - это наблюдение за выборами», - поделился Рамеш.

Другой наблюдатель - представитель Турции - отметил, что любой стране нужны демократические выборы. И у россиян есть возможность в таком процессе участвовать.

«Российская избирательная система очень детальная, удобная. Есть возможность двух видов голосования - бумажное и электронное. Хотя пожилые люди тяготеют к традиционному формату голосования, но хорошо, что есть и электронное», - подытожил он.

В третий день голосования в Одинцове также работали избиратели из Малайзии, Филиппин, Египта, Палестины, Сирии, Бахрейна, Бангладеш, Эфиопии, Сьерра-Леоне.

Ранее наблюдатель из Черногории Драгана Миюшкович заявила, что избирательный процесс в России прозрачный. Это говорит о соблюдении демократических принципов, подчеркнула она.

Выборы президента — 2024

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