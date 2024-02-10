10 февраля 2024, 17:31

Проголосовать за Путина в воскресенье были готовы 75% россиян

РИА «Новости»
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Если бы выборы президента России прошли 11 февраля, то за кандидата Владимира Путина проголосовали бы 75% жителей страны. Такие данные стали известны по результатам опроса, проведенного ВЦИОМ.

«Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 75% электорально активных россиян», - указано в отчете.

О предстоящих выборах главы государства знают 85% жителей. Декларируемая явка на начало февраля - 76%.

В бюллетенях на выборах президента России в 2024 году будут четыре кандидата : Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов. ЦИК отказал в регистрации Борису Надеждину, Сергею Малинковичу, Анатолию Баташеву и Раде Русских.

Голосование будет длится три дня: с 15 по 17 марта 2024 года. Ранее Центризбирком пересчитал российских избирателей. По данным на начало года, в стране проживали более 112,3 миллиона избирателей. Из них в Москве - 7,6 миллиона. Впервые в статистику включили жителей Донбасса и Новороссии.

Если бы выборы президента России прошли 11 февраля, то за кандидата Владимира Путина проголосовали бы 75% жителей страны. Такие данные стали известны по результатам опроса , проведенного ВЦИОМ.

ВЦИОМ Опросы Россия Владимир Путин Выборы Выборы президента — 2024
10 февраля 2024, 15:42
Жителям Подмосковья напомнили о формах голосования на президентских выборах
РИА «Новости»
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Жители Московской области смогут проголосовать несколькими способами на предстоящих президентских выборах. В рамках процедуры используют более тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сообщили в Мособлизбиркоме.

Отдать свой голос можно будет лично на избирательном участке, с помощью дистанционного электронного голосования ( ДЭГ ) или через приложение «Мобильный избиратель». Сделать выбор на дому можно по ряду причин: инвалидность, состояние здоровья, уход за нуждающимися лицами. «Мобильный избиратель» поможет проголосовать из любой точки страны. Для этого нужно заранее подать заявку через ТИК, МФЦ или «Госуслуги».

На президентских выборах в Подмосковье будут работать около четырех тысяч участков, список которых опубликовали на сайте Избирательной комиссии региона. На голосовании применят более тысячи КОИБов-2017. Ими оборудуют свыше 27% избирательных участков в Подмосковье.

На территориях, где планируют использовать КОИБы, из числа членов участковых избиркомов назначат операторов. Они пройдут специальное обучение.

«КОИБ самостоятельно распознает и принимает бюллетень, а также подсчитывает голоса избирателей и формирует итоговый протокол», - рассказали в Мособлизбиркоме.

Президентские выборы пройдут в России в 2024 году в течение трех дней: с 15 по 17 марта. Согласно данным Фонда «Общественное мнение», Путина поддерживают 79,8% россиян.

Россия Выборы Выборы президента — 2024
09 февраля 2024, 15:03
ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня на президентских выборах в России
РИА «Новости»
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Центризбирком утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента России. Его продемонстрировала пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что зарегистрированные кандидаты обозначаются в бюллетене в алфавитном порядке. Помимо имени, фамилии и отчества, в нем будут краткие сведения о кандидате: год рождения, место жительства и работы, кто выдвинул его на выборы, название политической партии (если кандидат подавался от нее) и его статус в ней. Всем кандидатам отвели одинаковые по площади части бюллетеня, которые разделили прямой черной линией.

Избирательным комиссиям предстоит напечатать свыше 113 миллионов бюллетеней, уточнили в ЦИК.

Ранее Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации Анатолию Баташеву, Борису Надеждину, Сергею Малинковичу и Раде Русских. В итоге в бюллетене будут всего четыре кандидата.

Выдвиженец от партии «Гражданская инициатива» Надеждин заявил о намерении обжаловать отказ в Верховном суде. Между тем, по данным ЦИК, суммарное количество недействительных и недостоверных подписей в его поддержку достигло 5%.

ЦИК РФ Россия Выборы президента — 2024
08 февраля 2024, 14:47
Борис Надеждин обжалует отказ ЦИК в регистрации кандидатом в президенты России
РИА «Новости»
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Выдвиженец от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин обжалует в Верховном суде отказ Центризбиркома в регистрации кандидатом на пост президента России. Об этом сообщило РИА «Новости».

В постановлении ЦИК указали, что решение приняли согласно федеральному закону, исходя из того, что суммарное количество недействительных и недостоверных подписей составило 5% и более от общего количества голосов в его поддержку.

«Элла Александровна (глава ЦИК Памфилова - прим. ред.), надеюсь, что справку по возражениям мы получим, как положено по конституции. И дальше, когда мы ее получим, получим решение, мы, конечно, пойдем в Верховный суд», - сказал политик.

В своем Telegram-канале он написал, что направил в Центризбирком возражения относительно выводов рабочей группы о признании подписей недействительными. Председатель ЦИК пообещала рассмотреть их и поручила составить подробный ответ.

Памфилова сообщила, что по итогам заседания Центризбиркома стало известно, что в бюллетенях на выборах президента будут фамилии четырех кандидатов. Члены комиссии отказали в регистрации Борису Надеждину, Анатолию Баташеву, Сергею Малинковичу и Раде Русских.

Элла Памфилова Суд Россия Выборы Выборы президента — 2024
08 февраля 2024, 13:59
Памфилова рассказала, сколько фамилий будет в бюллетенях на выборах президента
РИА «Новости»
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По итогам заседания Центральной избирательной комиссии стало известно, что в бюллетенях на выборах президента России в 2024 году будут фамилии четырех кандидатов. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова, сообщило РИА «Новости».

Члены комиссии 8 февраля отказали в регистрации Борису Надеждину, Сергею Малинковичу, Анатолию Баташеву и Раде Русских. У первых двух было более 5% недостоверных и недействительных подписей, у остальных - подписей не хватало, также они не предоставили другие необходимые документы.

За пост президента России в марте будут бороться ранее зарегистрированные самовыдвиженец Владимир Путин и выдвинутые партиями Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от «Новых людей» и Николай Харитонов от КПРФ.

Центризбирком России руководствовался правилами , когда отказывал некоторым выдвиженцам в регистрации кандидатами на выборах президента. ЦИК также предложил в будущем разрешить сбор подписей в поддержку кандидатов через «Госуслуги».

Ранее Надеждин, которого не зарегистрировали в качестве кандидата, заявил, что обжалует отказ ЦИК в Верховном Суде России. Участие в президентских выборах он назвал самым важным политическим решением в своей жизни.

Суд Россия Владимир Путин Госуслуги Выборы Выборы президента — 2024

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