Профессора задержали на 15 суток за попытку испортить бюллетени в Екатеринбурге

Женщину признали виновной по административной статье о мелком хулиганстве. Личность профессора РИА «Новости» подтвердил заместитель проректора вуза Дмитрий Бенеманский.

«Задержанная сегодня в Екатеринбурге действительно наш профессор. В институте, где она преподает и занимается наукой, о ней только положительные отзывы», - заявил он.

По словам Бенеманского, ему неизвестны ее мотивы. Он предположил, что, возможно, она стала жертвой мошенников.

Жительницу Екатеринбурга задержали после жалобы очевидца , заметившего, что она принесла на избирательный участок зеленку. Провокацию предотвратили в гимназии № 13 на улице Карла Маркса. Женщина успела разлить зеленку только в холле перед входом на участок, документы и бюллетени не пострадали.

Ранее красящим веществом попытались залить комплекс с бюллетенями в Ижевске.