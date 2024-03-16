Профессора задержали на 15 суток за попытку испортить бюллетени в Екатеринбурге
Профессора вуза, которая пыталась испортить бюллетени на избирательном участке в Екатеринбурге, арестовали на 15 суток. Об этом E1.ru сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Женщину признали виновной по административной статье о мелком хулиганстве. Личность профессора РИА «Новости» подтвердил заместитель проректора вуза Дмитрий Бенеманский.
«Задержанная сегодня в Екатеринбурге действительно наш профессор. В институте, где она преподает и занимается наукой, о ней только положительные отзывы», - заявил он.
По словам Бенеманского, ему неизвестны ее мотивы. Он предположил, что, возможно, она стала жертвой мошенников.
Жительницу Екатеринбурга задержали после жалобы очевидца , заметившего, что она принесла на избирательный участок зеленку. Провокацию предотвратили в гимназии № 13 на улице Карла Маркса. Женщина успела разлить зеленку только в холле перед входом на участок, документы и бюллетени не пострадали.
Ранее красящим веществом попытались залить комплекс с бюллетенями в Ижевске.