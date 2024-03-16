Проект уже показывает эффективность. В Мособлизбиркоме оценили работу «Службы заботы»

«В этом направлении наш регион будет первопроходцем. Надеюсь, нашему примеру последуют, как часто бывает, другие регионы», - добавил он.

«Служба заботы» начала работать с 29 января. Жители, которые обращались к операторам, интересовались многими вещами. Но две темы, по словам Фурса, превалировали со значительным перевесом.

Первая касается уточнения номера и адреса избирательного участка. И вторая тема - это работа с избирателями, заявления которых на ДЭГ были отклонены.

«ДЭГ - это высокотехнологичный способ, высокотехнологичная форма голосования. Она у нас два-три года используется, но медленно и верно увеличивается количество регионов, которые присоединяются к ней. Здесь требуется определенная наладка», - добавил он.

Вместе с тем, по словам Фурса, технические сбои в новых продуктах всегда неизбежны. На фоне этого люди, столкнувшиеся со сложностями, обращались по вопросу в «Службу заботы». Эти задачи оперативно решали , подчеркнул секретарь избиркома.

Помимо этого, операторы занимались разъяснением порядка информированных избирателей о квартирном обходе. Комиссии уточняли в случае сомнений, что они вправе делать, что не вправе, очередность действий и так далее, пояснил он. Еще одна тема, которая превалировала по числу обращений, - разъяснение прав членов участковой комиссии, добавил Фурс.

«Проект, повторюсь, новый, мы на него возлагаем большие надежды, и они, осторожно скажу, начинают оправдываться. Потому что вчерашний первый день показал, что жалоб на горячие линии других органов стало меньше, то есть мы видим результат того, что, получая информацию с одной стороны в „Службе заботы“, эти проблемы решаются», - обратил внимание секретарь Мособлизбиркома.

По его оценке, организация такой юридической консультативной помощи помогает и членам комиссии не допустить каких-то оплошностей и вовремя разрешить те или иные спорные моменты.