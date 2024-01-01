Прием документов на участие в выборах президента России завершился

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«Сегодня в 18:00 по московскому времени завершается срок представления в ЦИК России решений съездов политических партий о выдвижении кандидатов на должность президента Российской Федерации», - указали в публикации.

В список возможных кандидатов на выборах президента РФ вошли 11 человек, двое уже подали документы на регистрацию, сообщил ТАСС зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

В списке возможных кандидатов находятся три самовыдвиженца - действующий президент Владимир Путин, блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев. Восемь кандидатов на выборах президента России выдвинули от партий - Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые Люди»), Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»), Андрея Богданова (Российская партия свободы и справедливости), Бориса Надеждина («Гражданская инициатива»), Сергея Малинковича («Коммунисты России») и Ирину Свиридову (Демократическая партия России).

Одним из первых документы в ЦИК подал президент Владимир Путин. По всей России открыли пункты сбора подписей в поддержку главы государства. Центральный избирательный штаб расположен в Гостином Дворе Москвы.