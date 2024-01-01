01 января 2024, 18:49

Прием документов на участие в выборах президента России завершился

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Центральная избирательная комиссия завершила прием документов от претендентов на участие в выборах президента России, выдвинутых политическими партиями. Об этом в сообщили в Telegram-канале ЦИК.

«Сегодня в 18:00 по московскому времени завершается срок представления в ЦИК России решений съездов политических партий о выдвижении кандидатов на должность президента Российской Федерации», - указали в публикации.

В список возможных кандидатов на выборах президента РФ вошли 11 человек, двое уже подали документы на регистрацию, сообщил ТАСС зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

В списке возможных кандидатов находятся три самовыдвиженца - действующий президент Владимир Путин, блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев. Восемь кандидатов на выборах президента России выдвинули от партий - Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые Люди»), Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»), Андрея Богданова (Российская партия свободы и справедливости), Бориса Надеждина («Гражданская инициатива»), Сергея Малинковича («Коммунисты России») и Ирину Свиридову (Демократическая партия России).

Одним из первых документы в ЦИК подал президент Владимир Путин. По всей России открыли пункты сбора подписей в поддержку главы государства. Центральный избирательный штаб расположен в Гостином Дворе Москвы.

Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
01 января 2024, 14:24
Малинкович подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборах президента
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Утвержденный в качестве кандидата на выборах президента России лидер партии «Коммунисты России» и депутат Алтайского краевого собрания Сергей Малинкович подал документы для регистрации в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщило РИА «Новости».

Решение о выдвижении Малинковича «Коммунисты России» приняли на съезде, который прошел 28 декабря.

Сам кандидат заявил, что его команда уже подготовила программу, которую он представит избирателям во время сбора подписей.

«За полчаса - рекордное время - сдали документы. За этими документами стоит вся огромная партия», - заявил Малинкович.

Подготовленную программу партия назвала «10 сталинских ударов по капитализму и американскому империализму». Своей главной задачей кандидат в президенты от «Коммунистов России» назвал «победоносное завершение спецоперации».

До конца января Малинковичу необходимо собрать 100 тысяч подписей избирателей. Решение о регистрации кандидатов ЦИК примет не позднее, чем через 10 дней после принятия документов.

Россия Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
01 января 2024, 14:03
Даванков подал документы для регистрации в кандидаты на пост президента России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Выдвинутый парламентской партией «Новые люди» вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации в качестве кандидата на выборах президента России. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщило РИА «Новости».

Заявку на выдвижение Даванков подал в ЦИК 25 декабря, спустя три дня комиссия одобрила документы и утвердила уполномоченных представителей от партии «Новые люди» на выборах по финансовым вопросам, а также разрешила открыть специальный счет для сбора средств в избирательный фонд.

Для завершения регистрации Даванкову как представителю парламентской партии не требуется собирать подписи избирателей в свою поддержку.

Вице-спикер Госдумы пояснил, что решил подать документы на регистрацию как можно раньше, потому что в планах у него несколько поездок по России и посетить ЦИК он не сможет.

«Сегодня мы подали документы на регистрацию, 1 января, поскольку времени в ближайшие несколько дней не будет. У нас запланировано несколько поездок. Мы начнем с Урала, посетим Екатеринбург, Челябинск и другие города», - заявил Даванков.

Партия «Новые люди», а также объединившаяся с ней Партия роста выдвинули Владислава Даванкова кандидатом на выборы президента России на прошедшем в конце декабря съезде. Вице-спикер Госдумы стал единственным кандидатом от нового партийного объединения.

Госдума РФ Россия Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
01 января 2024, 13:15
Слуцкий подал документы на регистрацию кандидатом в президенты России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий подал в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию своей кандидатуры для участия в предстоящих президентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба политической партии в Telegram-канале.

«ЦИК России 1 января принял документы председателя ЛДПР Леонида Слуцкого для регистрации в качестве кандидата на должность президента России», - заявили в пресс-службе.

Заместитель председателя комиссии Николай Булаев отмечал, что всего о своем желании участвовать в выборах президента заявляли 33 человека.

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта, действующий глава государства Владимир Путин примет в них участие в качестве самовыдвиженца, писал RT.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что избирательная система в России является одной из самых совершенных в мире.

Россия Леонид Слуцкий Выборы Выборы президента — 2024
29 декабря 2023, 18:33
Иностранные хакеры атаковали сайт кандидата Путина
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сайт кандидата в президенты Владимира Путина атаковали иностранные хакеры. Избирательный штаб уже принял все необходимые меры, сообщила его глава Александра Суворова. Ее слова привело РИА «Новости».

Она рассказала, что сайт кандидата в президенты России запустили днем 29 декабря. Уже в 13:00 по московскому времени штаб Путина начал фиксировать DDoS-атаки на интернет-ресурс из-за рубежа.

«Для защиты сайта предприняты все необходимые меры. Он работает в штатном режиме», - отметила Суворова.

Хакеры Владимир Путин Выборы президента — 2024

Новости по теме