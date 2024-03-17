Приехавшие из Боливии староверы Чупровы проголосовали в Приморье

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Власий Чупров заявил, что пришел голосовать с сестрой и сыном. Он признался, что чувствуется возвращение в родную страну. Участие в избирательном процесс глава семьи назвал своим долгом.

«Долгом, обязанностью, потому что получили гражданство», - поделился собеседник агентства.

В регион переехали уже несколько семей Чупровых. Последними прибыли весной 2023 года Алексей Чупров с супругой и детьми.

В третий день выборов в Туве проголосовал верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.