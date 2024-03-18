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По его словам, президентская выборная кампания в России стала исторической.

«Выборы показали небывалую консолидацию российского общества именно сейчас», - отметил Слуцкий.

Голосование на выборах главы государства длилось три дня - с 15 по 17 марта. Центризбирком сообщил, что после обработки 90% протоколов Путин набрал 87,20% голосов. На втором месте шел кандидат от КПРФ Николай Харитонов, получивший 4,28% голосов. Третьим стал представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков с результатом 3,93%. Слуцкий по итогам обработки 90% протоколов набрал 3,17%.

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах. Также глава государства получил поздравление с переизбранием от кубинских властей.